Ruhani'den ABD ve İsrail'e sert çıkış

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRuhani'den ABD ve İsrail'e sert çıkış
GeriDünya Ruhani'den ABD ve İsrail'e sert çıkış
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
03.04.2018 - 22:54, Son Güncelleme:

Ruhani'den ABD ve İsrail'e sert çıkış

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ruhani'den ABD ve İsrail'e sert çıkış

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Suriye krizindeki rolleri nedeniyle ABD ve İsrail’i eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere Türkiye’ye gelmeden önce açıklamalarda bulunan Ruhani "Amerikalılar, Suriye hükümetinin ülkenin tamamında otorite kurmasına karşılar, hatta ülkenin parçalanmasını bile düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.

Ruhaniden ABD ve İsraile sert çıkış

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yarın Türk ve Rus mevkidaşlarıyla birlikte Ankara'da katılacağı zirve öncesinde Suriye konusunda açıklamalarda bulundu.

Türkiye ziyareti öncesi Ruhani ABD ve İsrail'in Suriye'de oynadığı rolü eleştirerek "Amerikalılar, Suriye hükümetinin ülkenin tamamında otorite kurmasına karşılar, hatta ülkenin parçalanmasını bile düşünüyorlar” şeklinde konuştu.

Ruhani, Mehrabad Havalimanı'nda Türkiye'ye hareketi öncesinde yaptığı açıklamada, "Suriye'de siyonist güçlerin müdahalesi var ve bu sorunları artırıyor. Suriye'nin ulusal egemenliğine saygı duymuyor, Suriye topraklarını bombalıyor, teröristlere destek veriyorlar. Bunlar Suriye'deki sorunları daha ağırlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

“SAVAŞI SADECE DİYALOG SONA ERDİREBİLİR”

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, yedi yıldır süren ve 500 bin kişinin hayatını kaybettiği, ülke nüfusunun yarısının evini barkını terk ederek göç etmek zorunda kaldığı Suriye savaşında askeri bir çözüm olamayacağını da belirterek savaşı sadece diyaloğun sona erdirebileceğini kaydetti.

Ruhani Türkiyeye geldi
Ruhani Türkiye'ye geldi

Esad'ın bölgedeki bir numaralı müttefiği olan İran'daki Şii rejim, Şam yönetimine askeri destek de veriyor. İran'dan askeri danışmanlar ve Devrim Muhafızlarının yanı sıra İran bağlantılı Şii milisler de Esad rejimine sahada destek veriyor.

12 HEDEFİ VURMUŞTU

Şubat ayında Suriye'de İran destekli mevzileri bombaladıktan sonra İsrail'e dönmekte olan bir F-16'nın vurularak düşürülmesi İsrail ile İran arasındaki gerginliğin tırmanmasına neden olmuştu. İsrail daha sonra, ikinci ve daha yoğun bir hava saldırısı düzenleyerek, Suriye'de İran ve Şam rejimine ait olduğu belirtilen ve Suriye hava savunma sistemlerinin de aralarında bulunduğu 12 hedefi vurmuştu.

İranlı siyasetçiler ve ordu yetkilileri İsrail savaş uçağının düşürülmesinde herhangi bir rolleri olmadığını, İsrail topraklarına insansız bir hava aracı gönderdikleri yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını belirtmişlerdi.

Ruhaniden ABD ve İsraile sert çıkış

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ruhani'den ABD ve İsrail'e sert çıkış

Son dakika... Trump: Askerlerimizin dönmesini istiyorum

ABD'li komutandan YPG açıklaması: Sahadaki ana ortağımız

Rus generalden çarpıcı iddia: Son dünya savaşı olabilir