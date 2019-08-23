Ruhani yeni füzeyi tanıttı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran’da ülkesinin uzun menzilli hava savunma sistemlerinde ciddi mesafe kaydettiğini söyleyerek yerli üretim Bavar-373 hava savunma sistemini tanıttı.
İran savunma sanayi günü kutlamalarında yeni füze sistemiyle ilgili bilgi veren Ruhani, “Teknisyenlerimiz tarafından sıfırdan üretilen Bavar-373 uzun menzilli hava savunma sistemi Rusya’dan aldığımız S-300’lerden daha üstün ve özellikleri bakımından S-400 modeline yaklaşıyor” dedi. İran’ın Rusya’dan S-300 bataryaları satın almasıyla birlikte 2017’den itibaren kendi uzun menzilli sistemini geliştirdiği ve ilk denemelerini yaptığı biliniyor. Sistemin özelliklerini sıralayan Ruhani, “Bavar-373 sistemi Sayad-4 füzeleriyle donatıldı. Böylece düşman hedefleri 300 km’den algılanarak 200 km mesafeden imha edebiliyor. Sistemin hedefi vurma yükseklik irtifa sınırı ise 27 km” dedi.
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