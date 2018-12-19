Ruhani: “Türkiye ABD’ye karşı iyi ve kesin bir duruş gösterdi”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye ziyareti öncesi basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Ruhani, Erdoğan tarafından davet edildiğini hatırlatarak, “Bu ziyaret Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine gerçekleşiyor. Bu ziyaret, iki ülkenin yüksek stratejik işbirliği toplantısına katılmak için düzenlenecek” açıklamasında bulundu.

İki ülke bakanlarının da birbirleri ile görüşeceklerini belirten Ruhani, “Türkiye Cumhuriyeti, sahip olduğumuz tarihsel, kültürel ve dini ortaklıklardan ötürü, dost bir ülke ve bölgemizde etkili bir komşu olarak bizim için büyük bir önem taşıyor” şeklinde konuştu.

"ABD’NİN İÇ İŞLERE KARIŞMAYA HAKKI YOK”

ABD yaptırımlarına değinen Ruhani, "ABD binlerce kilometre öteden, bölgemiz ve hükümetlerin vatandaşlarıyla olan ilişkileri hakkında karar alma gücüne sahip değil. Bu ziyaretimde banka, ekonomik, enerji, petrol ve gaz konularında milli, bölgesel ve uluslararası işbirliği üzerine görüşmeler yapılacak. Bu konularda bazı belgeler imzalanacaktır. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için çok iyi bir potansiyel söz konusu, ekonomik ilişkilerimizin hacmi şu an için 10 milyar dolar, bize göre bu sayı çok az ve bu hacmin 30 milyar dolara yükselmesi gerektiğini vurguluyoruz ve bu ziyaretimizde bu konuyu takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ABD’NİN DİKTESİNE KARŞI ÇIKTI”

Ruhani açıklamasının devamında, "Komşumuz Türkiye ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, ABD’nin İran’a karşı yaptırım komplosu karşısında iyi ve kesin bir duruş gösterdi. Başta Türkiye olmak üzere Komşularımızın çoğu ABD’lilere, ABD’nin diğer ülkelere siyaset dikte etmesi döneminin sona erdiğini net bir şekilde bildirmiştir” diye konuştu.

Öte yandan İranlı siyaset ve uluslararası ilişkiler uzmanları, Türkiye ile İran ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini, iki ülke ilişkileri tarihinde önemli gelişmelerin yaşandığını, Ruhani’nin söz konusu ziyaretinin ise bu doğrultuda büyük bir önem taşıdığını kaydetti.

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