Ruhani: “Türkiye ABD’ye karşı iyi ve kesin bir duruş gösterdi”

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRuhani: “Türkiye ABD’ye karşı iyi ve kesin bir duruş gösterdi”
GeriDünya Ruhani: “Türkiye ABD’ye karşı iyi ve kesin bir duruş gösterdi”
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
19.12.2018 - 20:55, Son Güncelleme:

Ruhani: “Türkiye ABD’ye karşı iyi ve kesin bir duruş gösterdi”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ruhani: “Türkiye ABD’ye karşı iyi ve kesin bir duruş gösterdi”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Komşumuz Türkiye ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, ABD’nin İran’a karşı yaptırım komplosu karşısında iyi ve kesin bir duruş gösterdi” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye ziyareti öncesi basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Ruhani, Erdoğan tarafından davet edildiğini hatırlatarak, “Bu ziyaret Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine gerçekleşiyor. Bu ziyaret, iki ülkenin yüksek stratejik işbirliği toplantısına katılmak için düzenlenecek” açıklamasında bulundu.

İki ülke bakanlarının da birbirleri ile görüşeceklerini belirten Ruhani, “Türkiye Cumhuriyeti, sahip olduğumuz tarihsel, kültürel ve dini ortaklıklardan ötürü, dost bir ülke ve bölgemizde etkili bir komşu olarak bizim için büyük bir önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Ruhani: “Türkiye ABD’ye karşı iyi ve kesin bir duruş gösterdi”

"ABD’NİN İÇ İŞLERE KARIŞMAYA HAKKI YOK”

ABD yaptırımlarına değinen Ruhani, "ABD binlerce kilometre öteden, bölgemiz ve hükümetlerin vatandaşlarıyla olan ilişkileri hakkında karar alma gücüne sahip değil. Bu ziyaretimde banka, ekonomik, enerji, petrol ve gaz konularında milli, bölgesel ve uluslararası işbirliği üzerine görüşmeler yapılacak. Bu konularda bazı belgeler imzalanacaktır. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için çok iyi bir potansiyel söz konusu, ekonomik ilişkilerimizin hacmi şu an için 10 milyar dolar, bize göre bu sayı çok az ve bu hacmin 30 milyar dolara yükselmesi gerektiğini vurguluyoruz ve bu ziyaretimizde bu konuyu takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ruhani: “Türkiye ABD’ye karşı iyi ve kesin bir duruş gösterdi”

"TÜRKİYE ABD’NİN DİKTESİNE KARŞI ÇIKTI”

Ruhani açıklamasının devamında, "Komşumuz Türkiye ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, ABD’nin İran’a karşı yaptırım komplosu karşısında iyi ve kesin bir duruş gösterdi. Başta Türkiye olmak üzere Komşularımızın çoğu ABD’lilere, ABD’nin diğer ülkelere siyaset dikte etmesi döneminin sona erdiğini net bir şekilde bildirmiştir” diye konuştu.

Öte yandan İranlı siyaset ve uluslararası ilişkiler uzmanları, Türkiye ile İran ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini, iki ülke ilişkileri tarihinde önemli gelişmelerin yaşandığını, Ruhani’nin söz konusu ziyaretinin ise bu doğrultuda büyük bir önem taşıdığını kaydetti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (19.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika... ABD, Suriye'deki güçlerini çekme hazırlığında

Almanya'dan Rusya'yı kızdıracak hamle

Son dakika... BM'den çok tartışılacak Filistin kararı

Ödül töreninde pot kırdı! Açıklama yapmak zorunda kaldı