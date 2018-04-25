Ruhani Trump'a 'tüccar' dedi
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ve Fransa liderlerinin dün İran'ın nükleer anlaşması hakkındaki görüşmeleriyle alay eden açıklamalar yaptı.
Ruhani ABD Başkanı Donald Trump'ı "Kompleks bir uluslararası anlaşmayı anlayacak niteliklerden yoksun" bir "tüccar" olarak niteledi.
Ruhani bu değerlendirmeyi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çıkmamaya ikna etmek için Washington'da Trump ile görüşmesinden sonra yaptı.
Ruhani bugün devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, "Bir Avrupa ülkesinin lideriyle, yedili bir anlaşma için karar vermemizi söylüyorlar. Ne için? Hangi hakla?" dedi. Ruhani, nükleer anlaşmayı bugüne kadar yapılmış en kötü anlaşma olarak niteleyen ve kusurları giderilmezse İran'ı gelecek aydan itibaren yaptırımlarla tehdit eden Trump için aşağılayıcı ifadeler kullandı.
"Siyasete geçmişin yok. Hukukta bilgin yok, uluslararası anlaşmalar konusunda bilgin yok" diyen Ruhani, Trump'ın inşaat sektöründeki geçmişine atıf yaparak, "Bir tüccar, bir inşaat müteahhidi, bir kule inşaatçısı nasıl olur da uluslararası ilişkiler konusunda hüküm verebilir?" dedi.
İran ile nükleer anlaşmayı imzalayan Rusya, Çin, Almanya, İngiltere ve Fransa, anlaşmanın devamından yana. Batı dünyasında pek çok kesimde anlaşma İran'ın nükleer güç elde etmesini ve Ortadoğu'da bir nükleer yarış başlatmasını önlemek için en güçlü umut olduğu görüşündeler.
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