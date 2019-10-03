Ruhani: Trump ile görüşmeyi reddettim
İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul toplantıları sırasında, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi reddettiğini doğruladı.
Başkent Tahran’daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, Trump ile telefon görüşmesi ile ilgili, “ABD’liler için bu konunun bomba habere dönüşmesi çok önemliydi. Bu şekilde iç politikada da şartlar kendileri için değişmiş olacaktı. Bizim için onların hedefi değil milli çıkarlarımız önemlidir” dedi. Amerikan New York Times gazetesi, Trump ile Ruhani arasında Fransa’nın aracılığıyla son anda gündeme gelen olası bir telefon diplomasisinin, Ruhani’nin reddetmesiyle sonuçsuz kaldığını yazmıştı. İran’ın dini lideri Ali Hamaney de Fransa’nın bir görüşme ayarlamaya çalıştığını ancak bunun sadece bir ‘gösteriden ibaret olduğunu’ söyledi.
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