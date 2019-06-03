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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.06.2019 - 00:35, Son Güncelleme:

Ruhani: Sağlam bir duruştan başka seçeneğimiz yok

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Ruhani: Sağlam bir duruştan başka seçeneğimiz yok

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin pişman olup müzakere masasına dönmediği sürece İran'ın tercihinin "sağlam bir duruş ve direniş" olacağını söyledi. ABD'nin devirdiği müzakere masasına ve ayaklar altına aldığı normal şartlara geri dönmesi gerektiğini dile getiren Ruhani, "Düşman, pişman olup müzakere masasına dönmediği sürece de bizim dik durmak ve direnişten başka seçeneğimiz yoktur. Düşman hiç tereddüde mahal vermeden gerçekten seçtiği yolun yanlış olduğunu anlarsa, o zaman müzakere masasına oturur ve tüm sorunları çözeriz." ifadelerini kullandı.

Başkent Tahran'da üniversitelerdeki tıp hocaları ve doktorlarla bir araya gelen Ruhani, ABD ile müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD’lilerin geçen yıllarda İran’a bu derece bir yaptırım uygulamadıklarını açıkladığını hatırlatan Ruhani, "Bugün meydana gelen şartlar her zamankinden daha çetindir fakat bugünkü özel şartlarda tercihimiz sağlam bir duruş ve direniştir. Eğer direnişten başka bir yol olsaydı onu açıkça ilan ederdim fakat bugün sağlam bir duruştan başka seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı.

ABD'nin önce İran rejimini "kabul edilemez" ilan ettiğine ardından da rejimin halkın tercihi doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini açıkladığına dikkati çeken Ruhani, "Düşman, bazen İran ile müzakere için şartları olduğunu ve masaya oturmak için İran’ın önce bunları kabul etmesi gerektiğini açıklıyor sonra da müzakere için hiçbir ön şartı olmadığını vurguluyor." diye konuştu.

Ruhani: Sağlam bir duruştan başka seçeneğimiz yok

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani (ortada), üniversitelerdeki tıp hocaları ve doktorlarla başkent Tahran'da bir araya geldi.

ABD'nin devirdiği müzakere masasına ve ayaklar altına aldığı normal şartlara geri dönmesi gerektiğini dile getiren Ruhani, şunları kaydetti:

"Düşman, pişman olup müzakere masasına dönmediği sürece de bizim dik durmak ve direnişten başka seçeneğimiz yoktur. Düşman hiç tereddüde mahal vermeden gerçekten seçtiği yolun yanlış olduğunu anlarsa, o zaman müzakere masasına oturur ve tüm sorunları çözeriz."

Ruhani: Sağlam bir duruştan başka seçeneğimiz yok

Avrupa turu kapsamında İsviçre'ye ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile düzenlenen basın toplantısında İran'a, kaynaklarını kendi halkı için kullanması çağrısında bulunmuştu.

Pompeo, İran'ın kaynaklarını kendi halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması yerine Hizbullah ve Suriye için harcadığını belirterek, İran'ın Suriye'deki faaliyetlerinden dolayı 6 milyon insanın yerinden edildiğini savunmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, uluslararası kararlar çerçevesinde ve saygılı bir şekilde masaya oturanlarla müzakerede bulunabilecekleri açıklamasına da cevap veren Pompeo, bu ülkeyle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını vurgulamış ve "İran ile masaya oturmaya hazırız." demişti.

ABD'li Bakan Pompeo, ayrıca İran'a yönelik baskılarının devam edeceğini bildirmişti.

Dünyanın gözü oradaydı... ABDnin mesajına jet yanıt
Dünyanın gözü oradaydı... ABD'nin mesajına jet yanıt
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