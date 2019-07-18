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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.07.2019 - 21:15, Son Güncelleme:

Ruhani Macron'dan "ABD ile ateşkes sağlamasını" istedi

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Ruhani Macron'dan "ABD ile ateşkes sağlamasını" istedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransa'dan AB ülkelerinin İran'ın meşru haklarının temin edilmesi ve "ABD'nin ekonomik savaşında ateşkesin sağlanması için çabalarını hızlandırmasını" istedi. Öte yandan Macron Rusya lideri Putin ile İran Nükleer Anlaşması ve Suriye konularını ele almıştı.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, görüşmede bölgesel ve küresel konularla ilgili fikir alışverişinde bulunarak, nükleer anlaşmanın korunması için ortaya konulan çabaların devam etmesinin zaruretine vurgu yaptı.

"ABD İLE ATEŞKES" ÇAĞRISI

Açıklamaya göre Ruhani, yaşanan sorunlara rağmen tarafların eldeki fırsatları iyi değerlendirmesi ve bundan istifade etmesi gerektiğini belirterek, "AB ülkeleri, İran'ın meşru haklarının temin edilmesi ve ABD'nin ekonomik savaşında ateşkes sağlanması için çabalarını hızlandırmalıdır." dedi.

ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları artırmasının nükleer anlaşmanın bekası için sorun teşkil ettiğine dikkati çeken Ruhani, "ABD'de nükleer anlaşmanın korunması için atılan adımların başarılı olmasını istemeyen kişiler var. Bunun örneği de ABD Kongresinin, İran'ın yaklaşık 1 buçuk milyar dolarına el konulmasına yönelik kararıdır." diye konuştu.

Fransa'nın nükleer anlaşmanın korunmasına verdiği önem ve ortaya koyduğu çabayı önemsediklerini vurgulayan Ruhani, Macron'un üst düzey danışmanı Emmanuel Bonne'ın İran ziyaretinin önemine işaret ederek, "İran ve Avrupalı taraflar, nükleer anlaşmanın korunması için karşılıklı olarak dengeli adımlar atmaya gayret etmelidir. İran, nükleer anlaşmanın korunması için tüm yolları açık bırakmaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

"UYGUN BİR ÇÖZÜM"

Ruhani, petrol parasının da INSTEX sistemine yatırılabilmesinin nükleer anlaşmanın korunması yönündeki sürekli çabalar için önemli olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Uzmanlar, nükleer anlaşmanın korunması için yeteneklerini ortaya koyarak uygun bir çözüm bulmalıdır. Geç kalınması ve fırsatların kaçırılması İran'ı üçüncü adımı atmaya mecbur bırakmıştır."

Nükleer anlaşmanın korunması ve eski şartlara dönülmesi için ABD yaptırımlarının kalkmasının da uygun bir çözüm olacağını söyleyen Ruhani, "İran'ın faaliyetlerini durdurması için öne sürülen birkaç aylık çözümler hiçbir şekilde kabul edilemez." diye konuştu.

"KARŞI KARŞIYA BIRAKMIŞTIR"

Macron da tarafların nükleer anlaşmanın korunması ve gerginliğin düşürülmesi için çaba göstermesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki barışın sağlanması için ortaya konulan çabaları engelleyen aşırıcılar her zaman var. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları şiddetlendireceği yönündeki açıklaması da bu doğrultuda alınmış bir karardır."

AB ülkelerinin INSTEX'in uygulamaya geçmesi için adımlarını hızlandırdığını aktaran Macron, "Fransa, nükleer anlaşmanın korunmasına ve sorunların çözümüne özel bir önem vermektedir. Bunun için tüm tarafların çaba göstermesi gerekiyor." dedi.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran'ın nükleer anlaşmadaki çıkarlarını korumaya yönelik ortak açıklamasını hatırlatan Macron, "ABD yaptırımları, birçok ülkenin İran ile olan ticaretini problemlerle karşı karşıya bırakmıştır." diye konuştu.

RUSYA - FRANSA TEMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İran Nükleer Anlaşması ve Suriye konularını görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede ABD'nin İran Nükleer Anlaşması'ndan çıkmasından sonraki durum ele alındı.

İki lider, İran'ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın Orta Doğu'nun güvenliği ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi için önemli olduğunu vurguladı.

Eylem planının amacına uygun olarak ilgili bütün devletlerin çabalarını güçlendirmesi gerektiğinin altı çizildi.

SURİYE'DEKİ DURUM GÖRÜŞÜLDÜ

Kremlin'in açıklamasında görüşme esnasında Suriye meselesinin de ele alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Suriye'deki durum hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, siyasi bir anlaşmaya varmanın ve silahlı çatışmaların sonuçlarının üstesinden gelmenin önemi vurgulandı."

Açıklamada ayrıca, iki liderin, Ukrayna krizini de ele aldığı vurgulanarak Normandiya Formatı'nda ortak çalışmaları aktif hale getirmeye hazır oldukları aktarıldı.

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