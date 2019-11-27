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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.11.2019 - 18:43, Son Güncelleme:

Ruhani: "İran, düşmanların komplolarına teslim olmayacak"

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Ruhani: "İran, düşmanların komplolarına teslim olmayacak"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesindeki benzin zammı protestolarına ilişkin, "İran, düşmanların komplolarına teslim olmayacak ve kendi yolunda yürümeye devam edecek." dedi.

Çeşitli açılış törenlerine katılmak üzere Tebriz'e giden Ruhani, burada yaptığı açıklamada benzin zammıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Ruhani, halkın eleştiri ve itiraz etme hakkı olduğunu ancak "dış güçlerin paralı askerleri ve bozguncuların tahripkar eylemlere kalkışması durumunda güvenlik güçlerinin gereken cevabı vereceğini" dile getirdi.

İsim vermeden, "düşmanların" benzin zammından sonra tüm güçleriyle sahneye çıktığını savunan Ruhani, "Düşman; iç savaş, ölümler, bankaların ve diğer yerlerin yağmalanması ile halkın özgürlüğü ve bağımsızlığını ellerinden alacağını zannetti. İran, düşmanların komplolarına teslim olmayacak ve kendi yolunda yürümeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

"BENZİN ZAMMININ AÇIKLANDIĞI ZAMANDAN BENİM DE HABERİM YOKTU"

İran Cumhurbaşkanı, 2016'da bakanların benzin zammına itiraz ettiğini, 2017'de Meclis Başkanı ve komisyonların buna engel olduğunu, 2018'de yaptırımlar nedeniyle artırım olmadığını ve 2019'un ortalarında da bir haber ajansı birkaç gün önceden duyurduğu için zammı ertelediklerini aktardı.

Ruhani, "Benzin zammının açıklandığı zamandan benim de haberi yoktu. Artış ile ilgili talimatı İçişleri Bakanı'na verdim ve zamanı Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ile belirlemelerini istedim. Hatta bana da haber vermeyin dedim. Devlet televizyonu ve diğer mecralardan gerekli propaganda faaliyetlerinin ardından münasip zamanda bunu ilan edin dedim." diye konuştu.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine yüzde 300 zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Uluslararası Af Örgütü de gösterilerde en az 143 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

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