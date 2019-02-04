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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.02.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

Ruhani: İlaçların yüzde 95'ini kendimiz üretiyoruz

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Ruhani: İlaçların yüzde 95'ini kendimiz üretiyoruz

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkede kullanılan ilaçların yüzde 95'inin yerli üterim olduğunu, daha fazla imkanla bölgenin ilaç ihracatçısı durumuna gelebileceklerini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, istifa eden Sağlık Bakanı Hasan Gazizade Haşimi'nin yerine atadığı Said Nemeki'nin meclisteki güven oylamasında konuştu.

Devrimden sonraki 40 yılda sağlık alanında büyük ilerlemeler kaydettiklerini ifade eden Ruhani, 1979'dan önce 14 bin olan doktor sayısının bugün 140 bine çıktığını, tıp fakültelerinde okuyan öğrenci sayısının da 600'den 6 bin 100'e ulaştığını belirtti.

Ülkede gelişmelerin yanı sıra zaaflar ve sorunlar da olduğunu kaydeden Ruhani, "İhtiyaç duyduğumuz ilaçların yüzde 95'ini kendimiz üretiyoruz, yüzde 5'ini de ithal ediyoruz. Devrimden önce yüzde 75 ithal yüzde 25 üretimdi. Bu konuda daha fazla imkan sağlayarak bölgenin ilaç ihracatçısı durumuna gelebiliriz." diye konuştu.

Ruhani, devrimden önce hastanelerde 55 bin olan yatak sayısının bugün 129 bin 600'e, sağlık ocağı sayısının da bin 500'den 18 bine çıktığını aktardı.

NEMEKİ GÜVENOYU ALDI

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Hasan Gazizade Haşimi'nin yerine Sağlık Bakanlığına atadığı Said Nemeki, 25 karşı oya karşılık 259 milletvekilinin desteğiyle meclisten güvenoyu aldı.

Hasan Gazizade Haşimi, Sağlık Bakanlığına yeni yılda ayrılan bütçeye tepki göstererek 26 Aralık'ta istifa etmişti.

Haşimi, "35 trilyon tümeni yozlaşmış finans ve kredi kuruluşlarına harcadılar. Planlama ve Bütçe Kurumu, Sağlık Gelişim Planı için ise sadece 16 trilyon tümen verdi. Ne büyük bir iyilik!" eleştirisini dile getirmişti.

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