Ruhani: İhtiyacımız olan silahı üretiriz
ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında Tahran ile yapılan nükleer anlaşmanın iptalini sıcak tutarken İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, komşularına karşı saldırganlık niyetinde olmadıklarını ancak gerekli olan silahları üretecek ya da satın alacaklarını söyledi.
Tahran’daki askeri geçit törenini izleyen Ruhani, “Dünyaya ihtiyacımız olan silahı üreteceğimizi, gerekirse satın alacağımızı söylüyoruz. Sizin açıklamalarınızı ya da anlaşmalarınızı beklemiyoruz. Ancak aynı zamanda bölgedeki komşularımıza, onlara karşı herhangi bir saldırganlık niyetimiz olmadığını söylüyoruz. Komşularımızla dostane ve kardeşçe ilişkiler istiyoruz, bizim silahlarımız, ekipmanlarımız, füzelerimiz, uçaklarımız, tanklarımız sizin için değil, sadece caydırıcılık için. Problemleri çözmenin tek yolu müzakere ve barışçıl davranıştır” diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle