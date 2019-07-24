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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.07.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Ruhani: ABD ile müzakere fırsatını kaçırmadık

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Ruhani: ABD ile müzakere fırsatını kaçırmadık

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile müzakere fırsatını kaçırmadıklarını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da kabine toplantısında konuşan Ruhani, ABD ile müzakereye yeşil ışık yaktı.     

Ruhani, "Bu hükümet, müzakere fırsatını kaçırmamıştır ve kaçırmayacaktır. Ülkeyi yönetme sorumluluğum olduğu sürece sorunları çözmek adına adaletli, hukuki ve onurlu bir müzakere için hazırız." dedi.     

Bununla birlikte müzakere adına masaya teslim olmuş bir şekilde oturmayacaklarını dile getiren Ruhani, başında olduğu 11'inci hükümetin ilk günden bu yana siyasi alanda ve anlaşma ihtimali bulunan konulardaki tıkanıklıkları açmada çaba gösterdiğini belirtti.     

ABD, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek, 8 Mayıs 2018'de İran'a yönelik genişletilmiş yaptırımları uygulamaya koymuştu.     

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, geçen ay, Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile görüşmesinde, İran'ın hiçbir şekilde ABD'ye güvenmediğini söyleyerek, "ABD ile nükleer anlaşma çerçevesinde yaşadığımız acı tecrübe nedeniyle hiçbir zaman müzakerenin tekrarı olmayacak." demişti.     

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