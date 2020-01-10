Ruhani: ABD bölgeyi anlamıyor

Tasnim Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, dün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü ve “ABD, tıp ve gıda ürünlerinde bile İran’a karşı yaptırımları güçlendirerek, ekonomik terör yoluna başvurdu ve İran’ın büyük komutanına ‘suikast’ düzenleyerek tüm uluslararası düzenlemeleri ihlal etti” dedi.

Ayrıca Ruhani’nin “Washington’ın ‘hatalı ve zararlı’ hesaplamaları İran ve bölgeyi anlamamasından kaynaklanıyor” diyerek Avrupa’ya, ABD’nin 'terörist faaliyetlerine' tepki gösterme çağrısında bulunduğu belirtildi.

AB’nin Washington’dan bağımsız bir tutum sergilemesi gerektiğini ve Avrupalıların İran’ı tamamen hayal kırıklığına uğratmasını engellemesi gerektiğini de vurgulayan Ruhani “AB, dünyada ağır sorumluluğu olan büyük bir güçtür. Eğer bölgesel barışı ve istikrarı güçlendirecek bir yol izleme niyetindelerse, Tahran AB ile ortaklığa ve işbirliğine hazır olacak” dedi.