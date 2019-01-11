Rudaw’a göre ABD’nin PKK’yı dışlama planı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) yakın Rudaw haber sitesine göre ABD, Fırat’ın doğusu için tüm Kürtlerin dahil olacağı yeni bir proje üzerinde çalışıyor.
Proje, Menbiç ve Fırat’ın doğusunda yeni bir yönetim ve karma birleşik bir savunma güçünün oluşturulmasını öngörüyor.
Rudaw’a göre, ABD ve uluslararası koalisyon güçleri bu projenin hayata geçmesi için “Suriyeli olmayan” kişilerin projede yer almamasını şart koşuyor. Projede PKK’lı teröristlerin dışlanması aynı zamanda Türkiye’nin tepkilerini törpülemeye yönelik bir adım olarak da görülüyor. Koalisyonun denetleyeceği bu güç içerisinde IKBY’den getirilmesi düşünülen 6 bin Rojavalı peşmergenin yanı sıra YPG’nin ana unsur olduğu SDG’den de 10 bin kişilik bir güç yer alacak. Diğer 2 bin kişi de bölgedeki yerel güçlerden oluşacak.
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