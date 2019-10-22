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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
22.10.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Ruanda tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı

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Ruanda tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı

Yaklaşık 10 yıl önce plastik poşet kullanımını yasaklayarak Afrika’da çevreyi korumada öncü ülkelerden biri olan Ruanda, şimdi de tek kullanımlık plastik ürünlere yasak getirdi.

Ruanda Çevre Bakanı Vincent Biruta, yerel basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tek kullanımlık plastik ürünleri satan ve ithal edenlere faaliyetlerini sonlandırmaları için 3 aylık süre verildiğini açıkladı.

Çoğunlukla plastik bardak, tabak, pipet gibi gıdayla ilişkili ürünlere getirilen yasak, plastik kap çeşitleri ve balon gibi ürünleri de kapsıyor.

Yeni düzenleme, bu tür ürünlerin üretiminin 2 yıl içinde tümden yasaklanmasını da öngörüyor.

İÇECEK ÜRETİCİLERİNE ATIK TOPLAMA ZORUNLULUĞU

Plastik atıkları en aza indirgemeyi amaçlayan yasakla, aynı zamanda tek kullanımlık şişelerde ürün satan içecek firmalarına da atık toplama ve dönüştürme zorunluluğu getiriliyor.

Ülkede tek kullanımlık plastik ürünleri satanlar 700 bin Ruanda frangı (4 bin 400 lira) ceza alacak.

Ruanda 2008 yılında plastik poşetlere getirdiği yasakla Afrika’da çevreye duyarlılığında öncü ülkelerden biri olurken, dünyanın plastik atıktan arınmış ilk ülkesi olmak istiyor.

 

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