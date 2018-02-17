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    Rotterdam’da ‘Hadi Be Oğlum’un galası yapıldı

    AA
    17.02.2018 - 11:42 | Son Güncelleme:

    Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde oynadığı ‘Hadi Be Oğlum’ adlı filmin galası Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapıldı.

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    • Rotterdam’da ‘Hadi Be Oğlum’un galası yapıldı
    • Rotterdam’da ‘Hadi Be Oğlum’un galası yapıldı
    • Rotterdam’da ‘Hadi Be Oğlum’un galası yapıldı
    • Rotterdam’da ‘Hadi Be Oğlum’un galası yapıldı

    AF Media ve Concept Events tarafından organize edilen Rotterdam Pathe Kuip’deki galaya, filmin yönetmeni Bora Egemen ve başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ’un yanı sıra Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız ve Türklerin kurduğu Denk Partisi lideri Tunahan Kuzu da katıldı.
    Tatlıtuğ, film öncesinde kırmızı halı üzerinde hayranları ile buluşarak özçekim yaptı. Oyuncu, sinema sahnesinde yaptığı konuşmada çok heyecanlı olduğunu ve seyircilerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
    Önce Stuttgart, sonra Viyana ve üçüncü olarak Rotterdam’a geldiklerini ve seyircinin müthiş olduğunu belirten Tatlıtuğ, 8-9 haftada çektikleri filmi beğeneceklerini umduğunu söyledi. Büyük ilgi gören oyuncu zaman zaman zor anlar yaşadı.

    Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Alihan Türkdemir, Yücel Erten, Feridun Düzağaç, Sezai Aydın, Cem Zeynel Kılıç ve Yıldız Kültür’ün rol aldığı filmin konusu özetle şöyle; Balıkçılık yapan Ali (Kıvanç Tatlıtuğ), oğlu Efe ile (Alihan Türkdemir) yaşamaktadır ancak oğlu diğer çocuklar gibi değildir, hiçbir şeye ilgi göstermez gibi görünür ve babasıyla iletişim kurmaz. Ali ne yaparsa yapsın, oğlunun kabuğunu kıramaz. Bu durum, geçmişten gelen pişmanlıkları ve sevdiklerini kaybetmenin üzüntüsüyle birleşince genç adamın hayatını derinden etkiler.

    Etiketler: avrupadan haberler , Rotterdam , Kıvanç Tatlıtuğ , Hadi Be Oğlum , Gala
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