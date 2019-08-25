Rotayı Türkiye’ye çevirdi
Cebelitarık’ta Suriye’ye ambargoyu deldiği gerekçesiyle alıkonan İran’a ait Adrian Darya 1’ tankerinin rotayı Türkiye’ye çevirdiği belirtildi. ABD’nin uyarısı üzerine Yunanistan, gemiye limana giriş izni vermemişti.
SURİYE’ye yönelik ambargoyu deldiği gerekçesiyle İngiltere’ye bağlı Cebelitarık yönetimi tarafından el konulduktan sonra serbest bırakılan, Yunanistan’ın istemediği İran tankerinin yönünü Türkiye’ye çevirdiği iddia edildi. Adını ‘Adrian Darya 1’ olarak değiştiren Grace 1 isimli tankerin Yunanistan’ın Kalamata limanına gideceği öne sürülmüştü. Ancak ABD’nin tehditleri üzerine Yunanistan gemiye liman izni vermemişti. Adrian Darya mürettebatının, Otomatik Tanımlama Sistemi’ne (AIS) rota olarak Mersin’i girdiği belirtildi. Ancak denizciler, AIS’e herhangi bir rotanın girilebileceğini, bunun geminin gerçek rotasının Türkiye olduğu anlamına gelmediğini söylüyor. MarineTraffic isimli gemi takip sistemi ise geminin 31 Ağustos’ta Mersin limanına demirlemeyi planladığı bilgisini paylaştı. Cebelitarık’ta tutulduğunda tankerin petrolü Suriye’nin Baniyas rafinerisine götürdüğü iddia edilmiş, İranlı yetkililer geminin rotasının Suriye olmadığını savunmuşlardı.
ATİNA RAHATLADI
Gemi rotasını değiştirince, günlerdir endişe içinde olan Yunanistan derin nefes aldı. Dün öğle saatlerinde Sicilya ile Malta arasında bulunan tankerin, pazartesi Kalamata’ya varabileceği hesaplanıyordu. Kaptanın herhangi bir Avrupa ülkesinin karasularına girmemek ve uluslararası sularda ilerlemek için rotasını değiştirmiş olabileceğini belirten yetkililere göre, gemi Kuzey Afrika sahillerine de gidebilir.
Bu arada tanker krizi sonrası tansiyonun arttığı Körfez sularında hâlihazırda iki savaş gemisi bulunan İngiltere, ticari tankerlere eşlik etmesi için bölgeye bir savaş gemisi daha göndereceğini duyurdu.
BİLGİ NOTU
ABD yönetimi, tankerin terörist bir grup olarak kabul ettikleri İran Devrim Muhafızları tarafından kontrol edildiğini söyleyerek, bölgedeki ülkelere yardım etmemeleri çağrısında bulunmuştu.
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