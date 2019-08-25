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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
25.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rotayı Türkiye’ye çevirdi

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Rotayı Türkiye’ye çevirdi

Cebelitarık’ta Suriye’ye ambargoyu deldiği gerekçesiyle alıkonan İran’a ait Adrian Darya 1’ tankerinin rotayı Türkiye’ye çevirdiği belirtildi. ABD’nin uyarısı üzerine Yunanistan, gemiye limana giriş izni vermemişti.

SURİYE’ye yönelik ambargoyu deldiği gerekçesiyle İngiltere’ye bağlı Cebelitarık yönetimi tarafından el konulduktan sonra serbest bırakılan, Yunanistan’ın istemediği İran tankerinin yönünü Türkiye’ye çevirdiği iddia edildi. Adını ‘Adrian Darya 1’ olarak değiştiren Grace 1 isimli tankerin Yunanistan’ın Kalamata limanına gideceği öne sürülmüştü. Ancak ABD’nin tehditleri üzerine Yunanistan gemiye liman izni vermemişti. Adrian Darya mürettebatının, Otomatik Tanımlama Sistemi’ne (AIS) rota olarak Mersin’i girdiği belirtildi. Ancak denizciler, AIS’e herhangi bir rotanın girilebileceğini, bunun geminin gerçek rotasının Türkiye olduğu anlamına gelmediğini söylüyor. MarineTraffic isimli gemi takip sistemi ise geminin 31 Ağustos’ta Mersin limanına demirlemeyi planladığı bilgisini paylaştı. Cebelitarık’ta tutulduğunda tankerin petrolü Suriye’nin Baniyas rafinerisine götürdüğü iddia edilmiş, İranlı yetkililer geminin rotasının Suriye olmadığını savunmuşlardı.

ATİNA RAHATLADI

Gemi rotasını değiştirince, günlerdir endişe içinde olan Yunanistan derin nefes aldı. Dün öğle saatlerinde Sicilya ile Malta arasında bulunan tankerin, pazartesi Kalamata’ya varabileceği hesaplanıyordu. Kaptanın herhangi bir Avrupa ülkesinin karasularına girmemek ve uluslararası sularda ilerlemek için rotasını değiştirmiş olabileceğini belirten yetkililere göre, gemi Kuzey Afrika sahillerine de gidebilir.

Bu arada tanker krizi sonrası tansiyonun arttığı Körfez sularında hâlihazırda iki savaş gemisi bulunan İngiltere, ticari tankerlere eşlik etmesi için bölgeye bir savaş gemisi daha göndereceğini duyurdu.

BİLGİ NOTU

ABD yönetimi, tankerin terörist bir grup olarak kabul ettikleri İran Devrim Muhafızları tarafından kontrol edildiğini söyleyerek, bölgedeki ülkelere yardım etmemeleri çağrısında bulunmuştu.

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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