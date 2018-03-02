Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Röportajdaki terörist öldürüldü iddiası...

    Röportajdaki terörist öldürüldü iddiası...

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 08:27 | Son Güncelleme:

    Russia Today'in (RT) Arapça televizyon kanalına röportaj veren ve sivil kıyafet itirafında bulunan YPG'li teröristin Afrin kırsalında öldürüldüğü iddia edildi.

    Rusya'nın Russia Today (RT) Arapça televizyon kanalı, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin bölgesinde bir teröristle yaptığı röportajı yayınlamıştı.

    Röportajda, elinde silah bulunan teröristin sivil kıyafetler içinde olduğu görülmüştü. "Biz burada zeytinler arasında sivil kıyafetle kendimizi koruyoruz." ifadesini kullanan terörist, muhabirin "Neden sivil kıyafet giyiyorsunuz?" sorusu üzerine TSK ve ÖSO'nun Afrin içinde askeri üniformalıları hedef aldığını söylemişti. Terörist, konuşmasında, sivillerin yaşadığı köylerin içinde varlık gösterdiklerini de itiraf etmişti.

    Sosyal medyada o teröristin öldürüldüğüne ilişkin fotoğraf paylaşıldı. 

    Afrin'deki teröristten röportajda itirafPYD/PKK'lı terörist, Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK ve ÖSO'dan, sivil kıyafetle gizlendiklerini itirafı etti. PYD/PKK mensubu bir terörist, örgüt mensuplarının Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda hedef olmamak için sivil kıyafetler giydiğini ve halkın içinde gizlendiğini belirtti.Rusya'nın resmi Russia Today (RT) Arapça televizyon kanalı, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin bölgesinde bir teröristle yaptığı röportajı yayınladı.Röportajda, elinde silah bulunan teröristin sivil kıyafetler içinde olduğu görüldü. "Biz burada zeytinler arasında sivil kıyafetle kendimizi koruyoruz." ifadesini kullanan terörist, muhabirin "Neden sivil kıyafet giyiyorsunuz?" sorusu üzerine TSK ve ÖSO'nun Afrin içinde askeri üniformalıları hedef aldığını söyledi. Terörist, konuşmasında, sivillerin yaşadığı köylerin içinde varlık gösterdiklerini de itiraf etti.Afrin'deki sivilleri kendisine kalkan olarak kullanmaya çalışan PYD/PKK'nın, sivil yerleşimlere yoğun şekilde yuvalandığı ve halkın Afrin'den uzaklaşmaması için ilçe merkezinden çıkışları yasakladığı biliniyor.
    daha fazla video için
    Etiketler: Afrin , terörist , röportaj
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri