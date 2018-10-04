‘Rontgenci’ patlaması! Tuvalet ve muayene odasına gizli kamera yerleştirdiler
KKTC’de iki gün arayla biri özel hastanede kantinci, diğeri Girne’de turistik otelin teknisyeni iki kişi, soyunma odası ve tuvalete giren kadınların çıplak görüntülerini çekerken yakalandı.
KKTC’de iki gün arayla biri özel hastanede kantinci, diğeri Girne’de turistik otelin teknisyeni iki kişi, soyunma odası ve tuvalete giren kadınların çıplak görüntülerini çekerken yakalandı.
TUVALETTE CEP TELEFONUYLA
İlk ‘rontgenci’ Girne’de turistik bir otelde yakalandı. Otelde teknisyen olarak çalışan Sinan Kaftanlı, kadınlar tuvaletine gizlice girerek kadınların müstehcen fotoğraflarını çekerken yakalandı. Otelin güvenlik kameralarına yakalanan zanlı olayın hemen ardından işinden kovuldu. Mahkemeye çıkartılarak tutuklanan Sinan Kaftanlı, özel hayatın gizliliği ve cinsel tacizden yargılanacak. KKTC’de bu tür suçlara 5 yıla kadar hapis öngörülüyor.
KANTİNCİ GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRDİ
Bir diğer röntgenci ise, başkent Lefkoşa’da özel bir hastanede yakalandı. Hastanede kantinci olarak çalışan Veli Taşcıoğlu, önceki gün genel cerrah doktor TK’nın muayene odasına gizli kamera yerleştirdi. Doktorun kamerayı farketmesiyle ortaya çıkan olayda Veli Taşçıoğlu’nun soyunan personel ve hastaların görüntülerini çektiği belirlendi. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Girne’deki otel teknisyeni ile Lefkoşa’daki hastane kantincisi, suçlarını itiraf etti.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle