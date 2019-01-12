Romanya’nın AB başkanlığı gerilimli başladı
Avrupa Birliği dönem başkanlığını 1 Ocak’ta Avusturya’dan devralan Romanya, Brüksel’in eleştiri oklarının hedefinde. Eleştirilerin odağında ise yolsuzlukla mücadele ve hukukun üstünlüğü konusunda mevcut hükümetin sergilediği performans yer alıyor.
Dönem başkanlığının resmi açılışı için başkent Bükreş’te yapılan törende konuşan AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, bu iki alanda tavizin söz konusu olamayacağını söyledi.
YOLSUZLUK UYARISI
“Diktatörlük değil Avrupa istiyoruz”, “Suçlular devleti değil, hukuk devleti istiyoruz” yazan pankartların açıldığı ve ‘istifa’ sloganlarının atıldığı protestolarla aynı saatlerde yapılan törende, AB’nin ödünlerden oluştuğunu vurgulayan Juncker, “Ancak insan hakları, hukukun üstünlüğü, yolsuzluğa karşı mücadele söz konusu olduğunda ödün mümkün değil” dedi. Romanya Başbakanı Viorica Dancila ise “Romanya’nın önemli dosyaların üstesinden gelmek için iyi hazırlandığını göstereceğiz” dedi. AB’nin Romanya’ya yönelik eleştirilerin merkezinde yolsuzluğa karışmış memurlar ve siyasetçilere yönelik af planı yer alıyor.
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