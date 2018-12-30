‘Romanya’dan AB Başkanı olur mu’
AB Komisyonu Başkanı Juncker, 1 Ocak’tan itibaren AB dönem başkanı olması beklenen Romanya’nın bu sorumluluğun farkında olup olmadığından şüphe duyduğunu ifade etti.
2007’de AB üyesi olan Romanya, 1 Ocak’tan itibaren altı ay boyunca ilk kez AB dönem başkanı olmaya hazırlanırken AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Bükreş’in bu göreve hazır olup olmadığını sorguladı. Almanya’da bugün yayınlanan Welt am Sonntag gazetesine konuşan Juncker, Romanya’nın Komisyonun da yardımıyla teknik olarak bu göreve iyi hazırlandığını belirtti. Ancak Juncker şöyle devam etti: “Sanırım Bükreş hükümeti AB ülkelerine başkanlık koltuğuna oturmanın ne olduğunu henüz tam anlayamadı. İsabetli müzakereler için aynı zamanda diğerlerini dinlemeye hazır olmaya ve kendi arzularınızı bir yana koymak için güçlü iradeye ihtiyacınız var. İşte bu nedenle bazı şüphelerim var.”
BÖLÜNMÜŞLÜK SUÇLAMASI
Juncker, Romanya’da Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile iktidardaki Sosyal Demokrat Parti’nin başkanı Liviu Dragnea arasındaki anlaşmazlıklara da işaret etti. AB Komisyonu Başkanı Romanya’daki siyasi bölünmüşlük yüzünden ülkenin Avrupa’ya bütünlük sunamadığını savunarak “Avrupa’da birliği geliştirmek ve bunu başkanlık döneminde yapabilmek için ülkenizde birleşik bir cephe oluşturmuş olmanız gerekir” dedi. AB, Rumen hükümetini yolsuzlukla mücadele için yeterince çaba göstermemekle eleştiriyor. Eleştirilerin merkezinde ise yolsuzluğa karışmış devlet memurları ve siyasetçilere yönelik af planı yer alıyor. Hakkındaki görevini suistimal davasında üç yıl hapis cezası aldığı gerekçesiyle başbakan olamayan Dragnea, binlerce kişinin haksız yere yolsuzlukla suçlandığını öne sürüyor. Romanya’nın AB başkanlığı döneminde de Bükreş’teki iktidar kavgasının sürme endişesi söz konusu. Brüksel ayrıca, iktidarın Romanya’da yargı bağımsızlığını zayıflattığından kaygı duyuyor.
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