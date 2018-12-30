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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
30.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Romanya’dan AB Başkanı olur mu’

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‘Romanya’dan AB Başkanı olur mu’

AB Komisyonu Başkanı Juncker, 1 Ocak’tan itibaren AB dönem başkanı olması beklenen Romanya’nın bu sorumluluğun farkında olup olmadığından şüphe duyduğunu ifade etti.

2007’de AB üyesi olan Romanya, 1 Ocak’tan itibaren altı ay boyunca ilk kez AB dönem başkanı olmaya hazırlanırken AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Bükreş’in bu göreve hazır olup olmadığını sorguladı. Almanya’da bugün yayınlanan Welt am Sonntag gazetesine konuşan Juncker, Romanya’nın Komisyonun da yardımıyla teknik olarak bu göreve iyi hazırlandığını belirtti. Ancak Juncker şöyle devam etti: “Sanırım Bükreş hükümeti AB ülkelerine başkanlık koltuğuna oturmanın ne olduğunu henüz tam anlayamadı. İsabetli müzakereler için aynı zamanda diğerlerini dinlemeye hazır olmaya ve kendi arzularınızı bir yana koymak için güçlü iradeye ihtiyacınız var. İşte bu nedenle bazı şüphelerim var.”

BÖLÜNMÜŞLÜK SUÇLAMASI

Juncker, Romanya’da Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile iktidardaki Sosyal Demokrat Parti’nin başkanı Liviu Dragnea arasındaki anlaşmazlıklara da işaret etti. AB Komisyonu Başkanı Romanya’daki siyasi bölünmüşlük yüzünden ülkenin Avrupa’ya bütünlük sunamadığını savunarak “Avrupa’da birliği geliştirmek ve bunu başkanlık döneminde yapabilmek için ülkenizde birleşik bir cephe oluşturmuş olmanız gerekir” dedi. AB, Rumen hükümetini yolsuzlukla mücadele için yeterince çaba göstermemekle eleştiriyor. Eleştirilerin merkezinde ise yolsuzluğa karışmış devlet memurları ve siyasetçilere yönelik af planı yer alıyor. Hakkındaki görevini suistimal davasında üç yıl hapis cezası aldığı gerekçesiyle başbakan olamayan Dragnea, binlerce kişinin haksız yere yolsuzlukla suçlandığını öne sürüyor. Romanya’nın AB başkanlığı döneminde de Bükreş’teki iktidar kavgasının sürme endişesi söz konusu. Brüksel ayrıca, iktidarın Romanya’da yargı bağımsızlığını zayıflattığından kaygı duyuyor. 

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