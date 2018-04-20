Romanya’da Kudüs krizi
ABD’yi izleyerek İsrail’deki büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımaya hazırlanan Romanya hükümetine, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis’ten fren geldi.
Romanya parlamentosunun elçiliğin taşınma sürecini başlatan protokolü geçirmesinin ardından bu konuda son sözü söyleme hakkına sahip olan Cumhurbaşkanı Iohannis uyarıda bulundu.
Sık sık sosyal demokrat hükümetle gerilim yaşayan merkez sağcı Iohannis, BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarına atıf yaparak parlamentoya “Romanya elçiliğini taşımanın uluslararası hukukun ihlali olacağını” hatırlattı; dış politika ve ulusal güvenliği dikkate alarak sorumlu olmaları çağrısı yaptı.
Romanya Dışişleri Bakanlığı da protokolün, geniş bir danışma sürecinin sadece başlangıcı olduğunu söyleyerek geri adım atan bir açıklama yaptı.
Romanya Dışişleri, Filistin-İsrail meselesinde geleneksel olarak dengeli bir politika izlediklerini ve bunun içinde Filistin devletinin tanınması olduğunu da belirtti.
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