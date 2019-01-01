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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
01.01.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Romanya AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devraldı

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Romanya AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devraldı

Romanya'nın, 6 ay sürecek AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nda Brexit süreci ve AP seçimleri önem taşıyor.

Romanya, altı ay boyunca yürüteceği Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı'nı Avusturya'dan devraldı.

AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı 30 Haziran'a kadar ilk defa üstlenecek olan Romanya için İngiltere'nin birlikten ayrılması (Brexit), Batı Balkanların AB'ye entegrasyonu ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinin öncelikli konular arasında yer alması bekleniyor.

Romanya'nın bu süreçte aynı zamanda göç, bütçe süreci, tarım politikasının reformu ve savunma ile güvenlik politikalarına yoğunlaşması öngörülüyor.

Romanya Başbakanı Viorica Dancila, "Avrupa'nın ortak değeri olarak bağlılık" temasıyla dönem başkanlığını üstlenen ülkesinin "birbirine bağlı, güvenli, ortak değerlere sahip ve küresel güçte bir Avrupa" için çalışacağını kaydetti.

BREXİT VE AP SEÇİMLERİ GERÇEKLEŞECEK

AB için büyük öneme sahip iki gelişme olan Brexit ve AP seçimleri Romanya'nın dönem başkanlığında gerçekleşecek.

İngiltere, üyelerin AB'den ayrılma sürecini düzenleyen Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesine göre birlikten 29 Mart 2019'da ayrılmış olacak.

Diğer yandan Avrupa'da 400 milyon civarında seçmen 23-26 Mayıs tarihleri arasında AP seçimleri için sandık başına gidecek.

Romanya'nın aynı zamanda dönem başkanlığı süresince ilki 30 Mart, ikincisi 9 Mayıs olacak şekilde iki zirveye de Sibiu kentinde ev sahipliği yapması öngörülüyor.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ İVME KAZANABİLİR

Türkiye ve Romanya arasındaki yakın ikili ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda, Romanya dönem başkanlığı sürecinin Türkiye-AB ilişkilerini de canlandırması bekleniyor.

AB KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIĞI

AB Konseyi Dönem Başkanlığı altı aylık sürelerle üye ülkeler arasında dönüşümlü olarak üstleniliyor. Dönem başkanı ülke, AB Konseyi toplantılarına başkanlık ediyor ve AB için öncelikli konuların belirlenmesini sağlıyor.

2019'un ikinci yarısında AB Dönem Başkanlığı görevini Finlandiya devralacak.

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