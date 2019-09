Roma'da turistlere 'iki tabak makarna ve su için 2700 TL hesap'

4 Eylül'de Roma'nın merkezindeki Antico Caffe di Marte'de öğle yemeği yiyen iki Japon turist, kendilerine çıkarılan 429,80 Euro'luk (yaklaşık 2700 TL) faturayı internette yayımladı. Faturada 349,80 Euro hesap ve 80 Euro bahşiş yazdığı görülüyor.

Turistler, bu hesabın iki tabak deniz ürünlü makarna ve su için çıkarıldığını iddia ediyor.

İnternette yapılan yorumlardan, daha ziyade yabancı turistlerin gittiği ve yemek kalitesi üstün olmayan bir restoran olduğu anlaşılan Antico Caffe di Marte, bu yüklü hesap sonrası sosyal medyada tepki yağmuruyla karşılaştı.

Özellikle İtalyanlar restoranı, "İtalya'nın adını kötüye çıkardığı" ve önemli bir geçim kaynağı olan turizme zarar verebileceği gerekçesiyle eleştirdi.

“Roma, scontrino da 430 euro alle turiste giapponesi per due piatti di spaghetti” Cari esercenti avidi e “gargarozzoni”, il nostro Paese vive di questo, truffare in questo modo il turismo è un suicidio, anche il vostro! Come si fa a non capirlo?