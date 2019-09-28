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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
28.09.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Roma'da turistlere 'iki tabak makarna ve su için 2700 TL hesap'

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Roma'da turistlere 'iki tabak makarna ve su için 2700 TL hesap'

İtalya'nın başkenti Roma'da iki turiste iddiaya göre iki tabak makarna ve bir su için yaklaşık 430 Euro hesap çıkaran restorana tepkiler büyüyor. Restoran cezalandırılabilir.

4 Eylül'de Roma'nın merkezindeki Antico Caffe di Marte'de öğle yemeği yiyen iki Japon turist, kendilerine çıkarılan 429,80 Euro'luk (yaklaşık 2700 TL) faturayı internette yayımladı. Faturada 349,80 Euro hesap ve 80 Euro bahşiş yazdığı görülüyor.

Turistler, bu hesabın iki tabak deniz ürünlü makarna ve su için çıkarıldığını iddia ediyor.

İnternette yapılan yorumlardan, daha ziyade yabancı turistlerin gittiği ve yemek kalitesi üstün olmayan bir restoran olduğu anlaşılan Antico Caffe di Marte, bu yüklü hesap sonrası sosyal medyada tepki yağmuruyla karşılaştı.

Özellikle İtalyanlar restoranı, "İtalya'nın adını kötüye çıkardığı" ve önemli bir geçim kaynağı olan turizme zarar verebileceği gerekçesiyle eleştirdi.


Sosyal medyada tepki gösterenlerin arasında yer alan Şarkıcı Fiorella Mannoia da, " 'Roma'da iki tabak spaghetti için Japon turistlere 430 euro hesap' Sevgili açgözlü ve doyumsuz tüccarlar, ülkemizin geçim kaynağı bu, turizmde bu şekilde dolandırıcılık yapmak intihardır" dedi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da restoranın adına (Antico Caffe di Marte - Eski Mars Kafesi) atıfla, "Mars değil, Roma", "Restoran işletmecilerini Mars'a gönderelim" gibi yorumlar yaptı.

'BİZDE FİYATLAR ŞEFFAFTIR'

İtalyan basınına göre restoranın sahibi ise "Bizde fiyatlar şeffaftır. Makarnalarımız maksimum 16 Euro, bu hesap için taze balık yemiş olmalılar" dedi. Ancak bu açıklama da eleştirileri dindirmedi, sıradan bir restoranda bu hesap için kaç kilo balık yemiş olabilirler soruları soruldu.

Tüketici hakları derneği Codacons da bir açıklama yaparak, iddianın doğru olduğunun tespit edilmesi halinde, restoran için lisans iptali de dahil sert cezalar verilmesini istedi.

Codacons Başkanı Carlo Rienzi, "Bu gibi olaylar, 2 turistin ödediği 430 Euro'dan çok daha yüksek ekonomik zarara yol açar. Roma'nın zaten birçok sorun yüzünden kritik durumda olan imajı dünyanın gözünde daha da hasar alır. Bunun da turizme ve dürüst işletmecilere doğrudan etkisi olur" dedi.

IL MESSAGGERO: RESTORAN BAŞKA BİR SEBEPLE KAPATILDI

Öte yandan Roma merkezli Il Messaggero gazetesi, söz konusu restoranın başka bir sebeple geçici olarak kapatıldığını yazdı.

Gazetenin haberine göre restoranın, kendisine tanınan alanın dışına masa koyduğu belirlendi ve kamu alanını işgal ettiği gerekçesiyle 5 günlüğüne kapatıldı.

Il Messaggero, restoranda şişirilmiş faturalarla ilgili de incelemelerin yapıldığını ve yalnızca 80 euro'luk bahşiş için 1000 Euro kadar ceza kesilebileceğini, toplam cezanın 4-5 bin Euro'ya varabileceğini yazdı.

 

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