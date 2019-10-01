Roma'da fahiş hesap çıkaran restorana yeni suçlamalar: 'Balık tabağı turist tuzağı'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRoma'da fahiş hesap çıkaran restorana yeni suçlamalar: 'Balık tabağı turist tuzağı'
GeriDünya Roma'da fahiş hesap çıkaran restorana yeni suçlamalar: 'Balık tabağı turist tuzağı'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
BBC Türkçe
01.10.2019 - 17:06, Son Güncelleme:

Roma'da fahiş hesap çıkaran restorana yeni suçlamalar: 'Balık tabağı turist tuzağı'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Roma'da fahiş hesap çıkaran restorana yeni suçlamalar: 'Balık tabağı turist tuzağı'

İtalya'nın başkenti Roma'da iki turiste 80 Euro'su bahşiş olmak üzere yaklaşık 430 Euro (yaklaşık 2700 TL) hesap çıkardığı için tepkilerin hedefi olan restoran hakkında yeni şikayetler de ortaya çıkmaya başladı.

Roma'nın merkezinde Vatikan yakınlarında, Sant'Angelo Kalesi'nin hemen karşı kıyısında bulunan restoran hakkında internetteki seyahat ve restoran değerlendirme sitesi TripAdvisor'da arka arkaya benzer yorumlar yazılmaya başlandı.

Bu yorumlara göre geçen hafta annesiyle bu restorana giden bir turist, bir balık tabağı ve bir biftek için 450 Euro hesapla karşılaştı. Bir başka vakada da 2 pizza, su ve kahve için 350 Euro hesap geldi.

Haber sitesi The Local'a konuşan Hong Kong'lu bir çift de geçen Ağustos'ta bir tabak makarna, bir fırında balık ve su için 605 euro hesap ödemeye zorlandıklarını anlattı.

Antico Caffe di Marte isimli kafe-restoranda iki Japon turistin eylül başında iki tabak deniz ürünlü makarna ve su için 349,80 Euro hesap ve ek 80 Euro bahşişle karşılaştıkları iddia ediliyordu. Restoran idaresi ise "Bizde fiyatlar şeffaftır. Makarnalarımız maksimum 16 Euro, bu hesap için taze balık yemiş olmalılar" diyordu.

Antico Caffe di Marte hakkında bu şikayetleri yapanların büyük kısmı, özellikle balık tabağının turistleri tuzağa düşürmek için hazırlanmış olduğunu öne sürüyor.

Restoranın menüsünde karışık ızgara balık tabağının fiyatı 100 gram için 6,5 Euro olarak görünüyor.

Bu tabağı ısmarlayanlar, kendilerine sormadan aşırı büyük tabak hazırlandığını ya da tabaktaki balığın ağırlığının yanlış hesaplandığını söylüyor. "Şişirilmiş" hesaba itiraz eden müşteriler restoran çalışanlarının tehditkar tavırlarıyla karşılaştıklarını da belirtiyor.

Romada fahiş hesap çıkaran restorana yeni suçlamalar: Balık tabağı turist tuzağı

5000 Euro ceza kesilmişti

Bu müşterilerden biri TripAdvisor'a yazdığı yorumda, hesabı ödedikten sonra polise gittiklerini, polisin böyle bir durumla karşılaşanlara hesabı ödemeden polisi arayıp beklemelerini tavsiye ettiğini yazdı.

Şikayetlere konu olan Antico Caffe Di Marte, geçen günlerde yapılan teftişlerde, restoranın önüne kamu alanını işgal edecek şekilde masa-sandalye koyduğu için geçici olarak kapatılmıştı.

Restorana hem faturaya zorunlu olarak yüksek miktarda bahşiş ücreti eklediği hem de başka usulsüzlükler için 5000 Euro ceza kesilmişti.

Bugün öğle yemeği saatlerinde restoran açıktı, ancak dışarıda tek bir masa, içeride de tek bir müşteri bulunmuyordu.

Restoran çalışanları sokaktan geçen turistleri durdurup içeri girmeye ikna etmeye çalışıyordu. Menüde yazılı fiyatlarsa Roma standartlarında normal gibi görünüyordu.

Restorana ve menüsüne bir göz attıktan sonra yolda gördüğüm iki polis memuruna, bir restoranda dolandırıcılıkla karşılaşılırsa nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini sordum.

"Başınıza bir şey mi geldi?" sorularına "Hayır, gazeteciyim, haber için soruyorum" diye yanıt verince biraz da mahcup bir ifadeyle "Vatikan yakınlarındaki restoranı yazıyorsunuz değil mi?" dediler.

Polislerin verdiği bilgiye göre bu tür dolandırıcılık şüphelerinde ortak acil durum hattı 112'yi aramak gerekiyor. Merkez, sizi ilgili birime yönlendiriyor. Ancak polis memurları, menüde fiyatlar doğru yazılmışsa yapılacak pek bir şey olmadığını da ekliyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (01.10.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Hong Kong'da Çin'in yıl dönümünde arbede
Yangına gelen itfaiyeciler 8 yıl sonra buldu
İran'da "ABD adına çalışan casusa" idam cezası
Trump’ın başı dertte... Avustralya'ya baskı yapmış