Roma’da ‘Arafat Sokağı’ için eylem

Campidoglio Meydanı’ndaki Roma Belediyesi önünde toplanan Filistinliler ve İtalyanlar, belediyenin daha önceden aldığı ‘Roma’daki bir sokağa Yaser Arafat’ın isminin verilmesi’ kararının uygulanması için gösteri düzenledi. Katılımcılar ellerinde, “Savaş ve emperyalizme hayır, şimdi ve daima direniş” ve “Yaser Arafat Sokağı” yazılı pankartlar ile Filistin bayrakları taşıdı.

Filistinli Tutuklularla Dostluk Derneği İtalya Başkanı Bassam Salih, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Roma Belediyesinden İl Meclisinin daha önceden aldığı Roma’da bir sokağa Arafat’ın isminin verilmesi kararını uygulamasını istiyoruz. Haziran ayında bu karar alınmasına rağmen hala bir sokağa Arafat’ın ismi verilmiş değil. Roma’daki Yahudi toplumunun eleştirileri yüzünden bu kararı askıya aldılar. Yahudi toplumu, şehirdeki yaklaşık 17 park, meydan ve sokağın adının değiştirilmesine ilişkin listede, eski Roma Başhahamı Elio Toaff’ın eski Filistin Devlet Başkanı Arafat ile birlikte yer almasını eleştirdi. Bu yüzden Roma Belediyesi de kararı askıya aldı. Biz de bugün kararın uygulanması ve Roma’daki bir sokağa Arafat’ın adının verilmesi talebimizi haykırmak için buradayız.”

YAHUDİ TOPLUMU KARŞI ÇIKMIŞTI

Roma Belediyesi, haziran ayında eski Filistin Devlet Başkanı Arafat ve eski Roma Başhahamı Toaff’ın yanı sıra İtalyan kadın pilot Rosina Ferrario ve Meksikalı ressam Frida Kahlo gibi isimleri şehirdeki bazı park, meydan ve sokaklara verilmesi için onaylamıştı ancak karar, Yahudi toplumunun eleştirilerinin ardından uygulamaya konmamıştı. Roma’daki Filistinliler, aylardır belediyenin aldığı kararı uygulaması ve şehirdeki bir sokağa Filistin lideri Arafat’ın adının verilmesini bekliyor.