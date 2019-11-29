Rocky Trump
Trump’ın başının ‘Rocky Balboa’ film karakterinin bedenine montajlandığı fotoğraf, etkileşim rekoru kırdı.
Fotoğrafın yer aldığı tweet, 24 saatte 178 bin kez tekrar paylaşıldı, 612 bin kişi tarafından da beğenildi. Twitter kullanıcıları, tweet’e, Trump’ın kilolu ve hantal göründüğü pek çok fotoğrafla cevap vererek ‘beklentiler ve gerçekte olan’ dedi. California Eyalet Üniversitesi’nden Profesör Meredith Conroy’a göre Trump, sağlık durumunun iyi olmadığı yönündeki spekülasyonlara son vermek ve güçlü bir imaj yaratmak için böyle bir paylaşım yapmış olabilir.
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