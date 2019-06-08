Robotların ‘eline sağlık’
E-ticaret şirketi Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos, ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen ‘re:MARS’ konferansında robotlar için iyi, insan ‘emekçiler’ içinse hayli tatsız bir konuşma yaptı.
Robotların bugüne kadar mühendisleri en çok zorlayan yeteneklerinden elle kavrama problemini büyük ölçüde çözdüklerini belirten Bezos, “İnsanlar kadar güvenilir ticari robotlar önümüzdeki 10 yılda dünya çapındaki depolarımızda çalışacak” dedi. Konuşma sırasında ‘bardak kavrayan bir robot el’ de Bezos’a destek verdi.
NEVADA’DA ROBOT SAVAŞI
AMAZON CEO’su Jeff Bezos’un ‘robotlara iyi haber’ verdiği ABD’nin Nevada eyaletinin ünlü kenti Las Vegas’taki ‘Re:MARS’ yapay zekâ ve robot konferasında, yan salondaysa makineler ‘birbirlerini’ yiyordu. BattleBots adı verilen ‘robot mücadelesi’ etkinliğinde, çeşitli kişi, ekip ve firmaların ‘savaşçı’ robotları, kırarak, parçalayarak, ısırarak, kopararak ve hatta yakarak tüm ‘yıkıcı yeteneklerini’ sergilediler...
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