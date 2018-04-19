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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
19.04.2018 - 12:37, Son Güncelleme:

‘Robot siyasetçiler’ geliyor

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‘Robot siyasetçiler’ geliyor

Tokyo’nun batısındaki Tama New Town bölgesinde belediye başkanlığı için yarışan aday isimlerden Michihito Matsuda, daha doğru politikalar belirleyebilmek için, seçmenlerden bilgi toplayacak bir yapay zeka adına aday olduğunu açıkladı. Matsuda’nın vaadi, “Robot siyasetçiler mi geliyor” sorusunu akıllara getirdi. 

Teknoloji, siyaseti de avucunun içine alacak gibi görünüyor. Zira, küresel anlamda teknolojinin merkezlerinden sayılan Japonya’da bir ‘yapay zeka’ sistemi yerel seçimlerde ilk kez aday oldu. Adaylardan Michihito Matsuda, seçilmesi halinde, daha doğru politikalar belirleyebilmek adına vatandaşlardan veri toplayacak bir yapay zeka sistemi ile çalışacağını duyurdu. Kampanya posterlerinde ise insansı metal bir kadın robot figürü yer aldı. Seçim kampanyasının sloganı ise, “Yapay zeka Tama’yı değiştirecek”... 

‘Robot siyasetçiler’ geliyor

44 yaşındaki Michihito Matsuda, bir yapay zeka adına Tama'da adaylığını açıkladı.

Bir robot, ilk kez insan rakiplerine karşı seçimlerde aday olacak. Bu durum, siyaset felsefesinde yeni tartışmalara dahi yol açabilir. ‘Doğrudan demokrasinin’ tartışıldığı ve artan nüfusla birlikte neredeyse imkansız hale geldiği bir dünyada, insani zaaflar ve eksiklikler de göz önüne alınırsa, daha akılcı politikalar için yapay zekanın yeri tartışılabilir.

Michihito Matsuda, makinelerin “net olarak tanımlanmış politikalar” kurabileceğini belirtiyor. Bu sisteme göre, vatandaşlardan veri toplayan yapay zeka sistemleri istatistiki verilerle daha doğru politikalar geliştirebilecek. Bu sistemin, özellikle tartışmalı konularda en iyi aksiyonun alınabilmesi için akılcı önerilerde bulunabileceği belirtiliyor. Japon haber sitelerinden Otaquest, bu sistemin herkes için ‘adil ve dengeli’ bir yönetim vaat ettiğini kaydetti ve şu ifadelere yer verdi: “Yapay zekaya sahip bir belediye başkanı, vatandaşların taleplerini tüm yönleriyle analiz edebilir ve konseye en doğru önerileri sunabilir.”

‘Robot siyasetçiler’ geliyor

Kampanya afişlerinde insansı bir kadın robotu yer aldı.

Matsuda’nın bir yapay zeka sistemi adına aday olduğu Tokyo’nun Tama bölgesi, Japonya’da 1960’larda kurulan yeni bir yerleşim yeri ve başkentin en gelişmiş bölgesi olarak biliniyor. Doğrudan demokrasi için belki de bir alternatif oluşturabilecek ‘yapay zeka’ ile çalışacağını belirten Matsuda sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaşlanan nüfus giderek artacak ve mevcut yönetimin değişmesine ihtiyaç duyulacak. Bırakın yapay zeka, veriler toplayarak politikalar belirlesin ve biz de net olarak tanımlanmış politikalar üretelim.”

‘Robot siyasetçiler’ geliyor

Seçim kampanyasının sloganı, “Yapay zeka Tama’yı değiştirecek” oldu.

Matsuda, Tokyo belediye başkanlığı seçimlerinde ikinci kez aday olacak. 2014 yılında da adaylığını açıklayan 44 yaşındaki siyasetçi, seçimi kaybetmişti. ‘Yapay Zeka Matsuda’ olarak anılmaya başlayan adayın, yeni projesiyle ilgi toplayacağı belirtiliyor.

Bir yapay zekanın belediye seçimlerinde aday olması bir ilk ancak daha önce insan dışında adaylar seçimlerde yarışmıştı. 1938 yılında Washington’ın Milton bölgesinde bir katır, Cumhuriyetçiler adına yerel seçimlerde aday olmuştu. 1997 yılında Stubbs adlı bir kedi ise Alaska’da Talkeetna Belediye Başkanı olarak seçilmişti.

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