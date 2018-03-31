Robot öğretmen
Dünyada en iyi eğitim veren ülkelerin başını çeken Finlandiya, bir yeniliğe daha imza attı. Tam 23 dil konuşabilen ‘yapay zekâlı’ robot ‘Elias’, yardımcı öğretmen olarak bir okulda işe alındı.
Eğitimin lider ülkelerinden Finlandiya Tempere’de bir ilkokul, ilginç bir çalışanı işe alarak dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Utelias Technologies adlı şirketin geliştirdiği ‘Elias’ adı verilen robot, ilkokulda yardımcı öğretmen olarak derslere girmeye başladı. İngilizce, Almanca ve Fince başta olmak üzere tam 23 dil konuşup ‘öğreten’ robotun en önemli özelliklerinden biri de, kendi seviyesini, öğrencilerin beceri düzeylerine göre ayarlayabilmesi. Öğrencilerinin gelişimleriyle ilgili raporlar da hazırlayabilen ‘Elias’, şimdilik İngilizce, Almanca ve Fince ile sınırlandırılmış. Sınıfın dili ve öğrencilerin düzeyine göre ayarlanabilen robot, 25 santimetre boyunda. Elias, gerçek öğretmenlere, öğrenciler hakkında sunduğu raporlarla yardımcı oluyor, dersleri daha heyecanlı ve eğlenceli hale getiriyor. Eğitimciler de farklı aktivitelerde yardımcı olduğu için ‘Elias’a tam destek veriyor.
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