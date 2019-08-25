Robo-not yanaşamadı
Rusya Federal Uzay Ajansı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın ilk insansı robot Fedor’u taşıyan Soyuz MS-14 uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) kenetlenemediği açıklandı.
Uzay istasyonuna zarar gelmediği belirtilen açıklamada, sorunun UUİ’nin bağlanma sisteminden kaynaklandığı kaydedildi. Perşembe günü Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılan Soyuz MS-14 uzay aracının, pazartesi günü UUİ’ye tekrar bağlanmasının planlandığı açıklandı.
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