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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
23.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Robo-not Fedor uzaya çıktı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Robo-not Fedor uzaya çıktı

Rusya, ilk ‘robo-not’unu (robot astronot) uzaya yolladı. Dün fırlatılan Soyuz MS-14 uzay aracında bulunan insansı robot ‘Fedor’ Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 10 gün kozmonotlara yardım edecek.

Rusya’nın “Fedor” olarak tanınan Skybot F-850 insansı robotu, Soyuz MS-14 uzay aracı ile dün Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı. Uluslararası Uzay İstasyonu’na yarın gerçekleştirilecek kenetlenmenin ardından Fedor’un istasyondaki 10 günlük macerası başlayacak. Rusya’nın uzaya gönderdiği ilk robot olan Fedor istasyonda kalmasının yanı sıra kozmonotlara yardım edecek ve yeni bilgiler toplayacak. Daha önce ufak fiziksel yeterliliklerinin test edildiği Fedor’un, çok düşük yerçekimli ortamdaki becerileri de test edilecek. Soyuz MS-14’te Fedor dışında bir kozmonot bulunmuyor. Fedor, fırlatma işlemi sırasında uzaya giden ilk insan olan Rus kozmonot Yuri Gagarin’in yolculuğuna başlarken söylediği “Poyehali!” (Hadi gidelim!) ifadesini kullandı. Rusya, gelecekte robotlara uzay yürüyüşü gibi karmaşık ve tehlikeli görevler de vermeyi planlıyor. Daha önce ABD ve Japonya da uzaya robot göndermişlerdi.

KATİL ROBOTLAR GELİYOR

Hollandalı sivil toplum kuruluşu PAX’ın raporuna göre Amazon, Microsoft ve Intel gibi teknoloji devleri yapay zekalı saldırı odaklı ölümcül otonom robotlar üzerinde çalışıyor. Raporda, 22 şirket ‘orta derece kaygı’ grubunda değerlendirilirken, aralarında Amazon ve Microsoft’un bulunduğu 21 şirket ise ‘yüksek kaygı’ grubunda yer alıyor. California Üniversitesi’nden bilim insanları yapay zekâ ile insan müdahalesine ihtiyaç kalmadan saldırı yapan tank, savaş uçağı ve denizaltı gibi silahların üretilebileceğini söyledi.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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