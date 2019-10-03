Riyad ile Tahran mesaj trafiği hızlandı
SUUDİ Arabistan’ın en büyük petrol rafinerisi olan Abkayk’ın 14 Eylül’de insansız hava araçlarıyla saldırıya uğraması ile gerilen Riyad-Tahran ilişkilerinde diplomatik mesaj trafiği hız kazandı.
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii’nin “Suudi Arabistan, tavırlarında samimiyetle değişiklik yaparsa görüşme talebini memnuniyetle karşılarız” şeklinde önceki gün yaptığı açıklamalarına Riyad’dan yanıt geldi. Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, İran ile diyalog için ülkesinin şartlarını açıkladı.
SUUDİ ARABİSTAN’IN ŞARTLARI
İran’a mektup yollamadıklarını belirten Cubeyr, Twitter’dan şartlarını sıraladı: “Teröre destek vermeyi, kaos, yıkım politikalarına ve Arap ülkelerinin içişlerine müdahaleyi durdurun. Kitle imha silahları ve füze programlarının geliştirilmesini durdurun. Normal bir devlet gibi davranın, terörü destekleyen asi bir devlet gibi değil. İran’la Yemen’i konuşmayacağız.”
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