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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
03.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Riyad ile Tahran mesaj trafiği hızlandı

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Riyad ile Tahran mesaj trafiği hızlandı

SUUDİ Arabistan’ın en büyük petrol rafinerisi olan Abkayk’ın 14 Eylül’de insansız hava araçlarıyla saldırıya uğraması ile gerilen Riyad-Tahran ilişkilerinde diplomatik mesaj trafiği hız kazandı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii’nin “Suudi Arabistan, tavırlarında samimiyetle değişiklik yaparsa görüşme talebini memnuniyetle karşılarız” şeklinde önceki gün yaptığı açıklamalarına Riyad’dan yanıt geldi. Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, İran ile diyalog için ülkesinin şartlarını açıkladı.

SUUDİ ARABİSTAN’IN ŞARTLARI

İran’a mektup yollamadıklarını belirten Cubeyr, Twitter’dan şartlarını sıraladı: “Teröre destek vermeyi, kaos, yıkım politikalarına ve Arap ülkelerinin içişlerine müdahaleyi durdurun. Kitle imha silahları ve füze programlarının geliştirilmesini durdurun. Normal bir devlet gibi davranın, terörü destekleyen asi bir devlet gibi değil. İran’la Yemen’i konuşmayacağız.”

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