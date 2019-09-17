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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
17.09.2019 - 07:41, Son Güncelleme:

Riyad "Aramco soruşturması" için uluslararası uzmanlar çağıracak

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Riyad "Aramco soruşturması" için uluslararası uzmanlar çağıracak

Suudi Arabistan, milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırılara ilişkin soruşturmaya katılması için uluslararası uzmanları çağıracağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan'da dünya pazarlarına petrol tedarik eden tesisler cumartesi günü daha önce eşi görülmemiş bir sabotaj saldırısına maruz kaldı. Bu da Saudi Aramco şirketinin üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin durmasına yol açtı." ifadelerine yer verildi.

İlk belirlemelere göre saldırıda İran silahlarının kullanıldığı kaydedilen açıklamada, saldırıların kaynağına ilişkin araştırmanın devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın uluslararası güvenlik ve barışı tehdit eden bu büyük eylemi kınadığı belirtildi.

Saldırının hedefinin birinci derecede küresel enerji kaynakları olduğu vurgulanan açıklamada, eylemin ayrıca, daha önce İran silahları kullanılarak Saudi Aramco şirketine ait petrol pompa istasyonunun maruz kaldığı saldırıların devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Riyad yönetiminin, bu eylemi kınayan tüm bölgesel ve uluslararası tarafları takdir ettiği kaydedilerek, uluslararası toplum, "saldırının arkasında yer alanların kınanması sorumluluğunu üstlenmeye" ve "küresel ekonominin bel kemiğine zarar veren bu barbarca saldırılara açıkça karşı çıkmaya" çağrıldı.

Konuya ilişkin gerçekleri araştırma ve soruşturmaya katılması için Birleşmiş Milletler ve uluslararası uzmanların davet edileceği bildirilen açıklamada, bu soruşturmaların neticesinde Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını sağlayacak tüm önlemleri alacağı aktarıldı.

Ayrıca, Suudi Arabistan'ın topraklarını müdafaa edebilecek ve bu tür saldırılara yanıt verebilecek güce sahip olduğuna işaret edildi.

SAUDİ ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi yerel saatle 04.00'te SİHA’larla düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de bugün, Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

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