Rio’da asker polis oldu

Vali Luiz Fernando Pezao’nun, 9 Şubat’ta başlayıp dün sona eren Rio Karnavalı’nda yaşanan suç olaylarının ardından yardım çağrısında bulunması üzerine, hükümet, eyaletteki polis ve güvenlik güçlerinin denetimini orduya verdi. Vali Pezao, ağır silahlı çetelerle mücadelenin tek yolunun ordu müdahalesi olduğunu savununca, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer de önce orduyu devreye soktu ardından da ülke genelindeki güvenlik

operasyonlarını koordine etmek için kamu güvenliği bakanlığı kurmak istediğini belirtti.