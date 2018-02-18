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    Rio’da asker polis oldu

    Hürriyet Haber
    18.02.2018 - 22:03 | Son Güncelleme:

    Brezilya hükümeti, ülkenin ‘suça en çok batmış’ kenti Rio de Janeiro’da artan çete şiddetiyle mücadelenin denetimini, General Walter Souza Braga Netto’ya verdi.

    Vali Luiz Fernando Pezao’nun, 9 Şubat’ta başlayıp dün sona eren Rio Karnavalı’nda yaşanan suç olaylarının ardından yardım çağrısında bulunması üzerine, hükümet, eyaletteki polis ve güvenlik güçlerinin denetimini orduya verdi. Vali Pezao, ağır silahlı çetelerle mücadelenin tek yolunun ordu müdahalesi olduğunu savununca, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer de önce orduyu devreye soktu ardından da ülke genelindeki güvenlik
    operasyonlarını koordine etmek için kamu güvenliği bakanlığı kurmak istediğini belirtti.

    Etiketler: rio , gazetehaberleri , asker
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