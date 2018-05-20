Rezak’ın başını ağrıtacak cinayet
Malezya’da hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunan eski başbakan Necip Rezak’ın adının karıştığı cinayet de yeniden gündeme geldi.
2006 yılında Rezak’ın çevirmenliğini yapan ve sevgilisi olduğu söylenen 28 yaşındaki Moğolistan vatandaşı model Altantuya Shaariibuu adlı kadın, kaçırıldıktan sonra vurularak öldürülmüş ve ardından cesedi patlayıcılarla havaya uçurulmuştu. Olayla ilgili Rezak’a bağlı elit güvenlik güçlerinden iki kişi tutuklanmıştı. Yargılanma süresince kefaletle serbest bırakılan iki şüpheliden biri Avustralya’ya kaçmıştı.
ŞÜPHELİ AF İSTEDİ
Sirul Azhar Umar adlı şüpheli 2015’ten beri Avustralya göçmen merkezi tarafından tutuluyor. Avustralya kanunlarına göre şüpheliler, idam cezası olan ülkelere iade edilmeyeceği için Malezya’nın iade talepleri kabul edilmedi. Sirul ise Mahathir Muhammed’in seçimi kazanmasıyla kurulacak yeni hükümete işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi ama bunun için kendisine tamamen af istedi.
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