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    Reuters'tan ilginç yorum: Türk kadını özgürlüğü direk dansında buldu

    Hürriyet Haber
    03.03.2018 - 09:38 | Son Güncelleme:

    Reuters'ın haberine göre Türkiye'de son dönemde direk dansı yaygınlaşıyor. Haber ajansı İstanbul Kadıköy'de bulunan bir direk dansı stüdyosundan yola çıkarak yapılan haberi "Muhafazakarlaşan İstanbul'dan kaçan kadınlar özgürlüğü direk dansında buldu" bağlığıyla sundu.

    Haberde Kadıköy’deki stüdyonun 2013’te sadece 8 dansçıyla başladıkları ve bu rakamın bugünlerde 1000’e ulaştığını aktardı.
    Dans eğitmeni Özge Uraz, “Dansçılar, kadın enerjilerini yansıtabilecekleri güvenli ve özel bir atmosfer arıyorlar. Dans stüdyom erkeklerin varlığından uzakta bir özgürlük bölgesi” diye konuşuyor.

    Derse katılanlardan 30 yaşındaki sosyal medya danışmanı Zeynep ise, “Direk dansı beni özgür hissettiriyor. Bunun popüler olmasının bir sebebi bence Türk toplumundaki değişimlere bir tepki. Bir tarafta muhafazakarlık yükseliyor ve diğer tarafta da yeni bir nesil yükseliyor” diyor.

    Reuterstan ilginç yorum: Türk kadını özgürlüğü direk dansında buldu

    Konu hakkında görüşü alınan siyaset bilimci Alev Özkazanç ise laik ve din geleneklerinin uzun süre bir arada olduğu Türkiye’de direk dansının yükselmesine şaşırmadığını söylerken, Sevinç Gürmen Hall isimli direk dansı eğitmeni, “Muhafazakar kesim değil, feministler ve yüksek eğitim görmüş insanlar da bizi eleştiriyor. Direk dansının kadını metalaştırdığını dile getiriyorlar” yorumunu yaptı.

     

     

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    Etiketler: direk dansı , Kadıköy , istanbul , son dakika , haber , haberler
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