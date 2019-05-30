Reuters’tan F-35 pilotları iddiası
Ankara ABD’nin itirazlarına rağmen Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararlılığı sürdürürken ABD’nin Türk pilotların F-35 savaş uçakları eğitimini askıya almayı ciddi bir şekilde düşündüğü öne sürüldü.
Türkiye’nin F-35 programındaki rolü hakkında bilgi sahibi ancak adının açıklanmasını istemeyen iki kaynak Reuters’a yaptığı açıklamada nihai kararın henüz verilmediğini söyledi.
Savunma Bakanı Hulusi Akar 22 Mayıs’ta yaptığı açıklamada “S-400 eğitimleri için Rusya’ya askeri personel gönderdik, gönderiyoruz, göndereceğiz... Önümüzdeki aylarda da gitmeye devam edecekler” demiş ve Rus askeri personelin de Türkiye’ye gelebileceğini belirtmişti. Türk pilotlar, F-35’leri kullanmayı öğrenmek için ABD’nin Arizona eyaletindeki Luke Askeri Üssü’nde eğitim alıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle