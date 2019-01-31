Reuters'tan BAE iddiası: ‘Mehmet Şimşek de hack’lenen isimler arasında yer alıyor’
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalışan eski ABD istihbarat elemanlarının ileri teknoloji casusluk aracıyla aktivist, diplomat ve muhalif yabancı liderlerin iPhone telefonlarını hacklediği iddia edildi.
Reuters haber ajansının beş eski ajan ve incelenen belgelere dayandırdığı haberine göre; ‘Karma’ olarak adlandırılan siber aracın, Körfez ülkesi BAE’de 2016 itibarıyla yüzlerce hedefin izlenmesini sağladığı belirtidi. Haberde, telefonları hack’lenen ve izlenen kişiler arasında eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Nobel Barış Ödüllü Yemenli insan hakları aktivisti Tevekkül Karman ve Müslüman Kardeşler hareketininden isimlerin de olduğu kaydedildi.
‘ÇOK RAHATSIZ EDİCİ’
Reuters’ın iddialarla ilgili görüşünü aldığı Şimşek, telefonuna zorla girilmesini “korkunç ve çok rahatsız edici” diye niteledi. ‘Karma’nın, Abu Dabi’de BAE güvenlik birimleri ve onlar için çalışan eski ABD istihbarat elemanlarınca siber operasyon birimlerinde kullanıldığının altı çizilirken, bu casusluk sisteminin 2016 ve 2017’de ise hedef iPhone’lardaki fotoğraf, e-posta, mesaj ve konum bilgisinin tespiti için de kullanıldığı ortaya koyuldu.
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