Reuters: Tankerler yaptırım listesinde
Kırım yakınlarındaki Kerç Boğazı’nda 21 Ocak’ta yakıt transferi sırasında Tanzanya bandıralı Maestro ve adını Candy olarak değiştiren Venice adlı iki tankerin yandığı ve 4’ü Türk, 14 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
İngiliz Reuters ajansı, iki kaynağa dayandırdığı haberinde tankerlerin geçen yıl ABD’nin yaptırım listesine dahil edildiğini bildirdi. Reuters, sonuç olarak Maestro adlı tankerin ABD yaptırım riski nedeniyle normalde kullandığı Rusya’nın Temryuk limanına kabul edilmediğini aktardı. Böylece limana yanaşamayan gemiler yanıcı kargo taşıdıkları halde kötü hava şartlarında son derece riskli bir işlem olan gemiden gemiye yakıt transferi yapmak zorunda kaldı. Tankerler toplam 4.7 bin tonluk sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyor ve Rusya’nın Kuban limanına gidiyorlardı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Kerç Boğazı’nda meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerden dördünün Türk olduğunu, dört Türk mürettebatın ise kayıp olduğunu bildirdi.
ÖLEN TÜRK DENİZCİLERİN EVLERİNE ATEŞ DÜŞTÜ
KERÇ Boğazı’ndaki tanker faciasında hayatını kaybeden 4 Türk denizcinin ölüm haberleri acılı ailelerine verildi. Hayatını kaybedenlerden Semih Solak (25), Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyünden. Oğlunun 11 Mayıs’ta bedelli askerliğini yapmak üzere gemiden izne ayrılıp Çanakkale’ye dönme planı yaptığını belirten Sadık Solak, oğlunun başka bir gemiye geçmeyi düşünürken aradaki 3-4 aylık süreyi kapatmak için fikir değişikliği yaparak bu gemiye gittiğini aktardı.
Yanan gemide hayatını kaybeden bir diğer Türk gemicinin de 22 yaşındaki Sinan Karabulut olduğu bildirildi. Karabulut’un Yalova’nın Kadıköy beldesindeki baba ocağı acı haberle sarsıldı. Dayısı Can Özdemir, “Annesiyle telefonda konuşmuş. ‘Yükleme yapıyoruz. Buradan tekrar Rusya’ya gideceğiz. Ardından da İstanbul’a döneceğiz, artık son seferim’ demiş. Yükleme anında öbür tankere boşaltma yaparken yangın çıkıyor. O esnada suya atladığı ve donduğu söyleniyor. Son seferiydi ama dönmek nasip olmadı” ifadelerini kullandı. Faciada 4 Türk gemici de kaybolmuştu.
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