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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Reuters
13.06.2018 - 13:42, Son Güncelleme:

Reuters duyurdu: Şimdiye kadarki en ağır saldırı

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Reuters duyurdu: Şimdiye kadarki en ağır saldırı

Suudi Arabistan'ın liderliğindeki Arap güçleri Yemen'de iktidarı elinde tutan Husi güçlerine karşı şimdiye kadarki en ağır saldırıyı bugün başlatarak ülkenin en büyük liman kentini bombalıyor. Birleşmiş Milletler'in Yemen Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'deki son durum nedeniyle 'son derece endişeli olduğunu' söylerken, taraflara askeri hareketliliğin artmaması çağrısında bulundu.

Reuters haber ajansı, İran destekli Şii Husi militanlarına boyun eğdirmeyi amaçlayan saldırı  şu anda dünyada yaşanan en ağır insani krizi daha da ağırlaştırabilir.

Arap savaş uçakları ve savaş gemileri, Hodeyda limanının güneyinde mevzilenen Yemen ordusu ve yabancı askerlerin sürdürdüğü kara harekatını desteklemek için Husi mevzilerini ağır bombardımana tutuyorlar.

İran yanlısı Husilere karşı üç yıl önce Yemen savaşına dahil olan Arap ülkeleri ilk kez böyle büyük bir limanı ele geçirmek için saldırı başlattılar.

Husi güçleri, başkent Sanaa ve nüfus yoğunluğu yüksek olan pekçok yerleşim bölgesine hâkim.

Birleşmiş Milletler, bu saldırının, bölgenin en yoksul ülkesi olan Yemen'de zaten son derece umutsuz durumda olan yaşam koşullarını daha da kötüye götüreceğinden kaygılı.

Hodeyda ve çevresinde 600,000 kişi yaşıyor. Hodeyda limanı, 8.4 milyon kişinin açlık sınırına dayandığı ülkedeki halka gıda ulaşımı için en kritik önemdeki nokta. Arap ülkeleri ise, İran yanlısı Husileri müzakereye zorlayacak kesin bir zafer peşindeler. Bu ülkeler Hudeyda  limanını ele geçirirlerse ulaşımı açık tutacaklarını ve limana ithal mal girmesini serbest bırakacaklarını söylüyorlar.

Başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler, el altından ve diplomatik yollardan Arap koalisyonunu destekliyor ve her yıl bu ülkelere milyarlarca dolarlık silah satmalarına rağmen çarpışmalara doğrudan müdahil olmaktan kaçınıyorlar.

 

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