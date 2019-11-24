Resmen açıkladı... İsim verdi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İSTANBUL (AA) 
24.11.2019 - 18:10, Son Güncelleme:

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İran Polis Gücü Din ve Siyaset Birim Başkanı Ali Rıza Edyani, ülkesindeki benzin zammını protesto gösterilerini Suudi Arabistan'ın desteklediğini öne sürdü.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Edyani, "Gözaltına alınan kişilerin sorgusunda, bazılarının Suudi Arabistan, Münafıklar (Halkın Mücahitleri Örgütü) ve Şah yanlılarıyla irtibatı olduğu ortaya çıktı. Olaylarda başı çekenlerden 182 kişiyi düşmanlar yönlendiriyordu." dedi.

Gösterilerde emniyet güçleriyle eylemciler arasında çıkan çatışmaları "güvenlik savaşı" olarak nitelendiren Edyani, ülke düşmanlarının hedefinin İran'ı Suriye ve Irak'a çevirmek olduğunu sözlerine ekledi.

İran'da şahlık rejimini devirmek amacıyla 1965 yılında muhafazakar gençler tarafından kurulan silahlı örgüt, daha sonra Halkın Mücahitleri Örgütü olarak anılmaya başlandı. Devrim sonrası ülkede rejime karşı silahlı mücadeleye girişen örgütün merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunuyor.

İRAN'DA BENZİN ZAMMI ŞİDDETLİ PROTESTOLARA YOL AÇTI

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolar başlamıştı. Gösterilerde, birçok kentte kamu binaları da tahrip edilmiş, Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine geçen hafta ülke genelinde internet erişimini kesmişti. İnternet erişimi, 3 gün önce sınırlı olarak yeniden sağlanmaya başlanmıştı. Uluslararası Af Örgütü, olaylar sırasında en az 115 göstericinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. İranlı yetkililer ise şu ana kadar olaylar sonucunda 6 güvenlik görevlisinin ve 1 göstericinin öldüğünü duyurdu. Gösterilerin ülke dışından organize edildiğini savunan Tahran yönetimi, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı suçluyor.

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