Rengine bakmayın bu bir martı
İngiltere'nin Buckinghamshire şehrinde yolda bulunan ‘tuhaf’ kuşun sırrı, kısa sürede çözüldü.
Sarıya çalan renkteki tuhaf tüyleri nedeniyle kuşu bulanlar, fotoğrafını hemen sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada kuşun ‘hangi nadide egzotik tür olduğu’ tartışmaları sürerken, bu ‘büyük sırrı’ bir veteriner çözdü. Kuşu bulanların başvurduğu veterinerin yıkadığı tüylerin sarıdan gerçek ‘beyaz’ rengine dönmesiyle, nadir egzotik tür sanılan kuşun bildiğimiz martı olduğu anlaşıldı. Böylece kısa süreliğine ünlü olmanın tadını çıkaran sevimli kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
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