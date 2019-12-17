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Dünya
17.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rekorlar ülkesi

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Rekorlar ülkesi

Walt Disney’in sevilen animasyon serisi Frozen 2 (Karlar Ülkesi 2) milyar dolarlık filmler listesine girdi.

Kasım ayında vizyona giren film 1 aydan kısa sürede tüm dünyada 1 milyar 32 milyon dolar (5 milyar 850 milyon TL) hasılat elde etti. Film ‘Avengers: Endgame’, ‘Aladdin’, ‘Toy Story 4’, ‘The Lion King’ ve ‘Captain Marvel’dan sonra 2019’da 1 milyar dolar sınırını aşan altıncı Disney yapımı oldu. Altı yıl önce gösterime giren serinin ilk filmi de 1 milyar 276 milyon dolar hasılat kazanmıştı.

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