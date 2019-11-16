Rekora uçtu

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Avustralyalı Qantas Hava Yolları, 19 saat ve 19 dakikalık bir yolculuk sonrası Londra’dan Sydney’e ulaşarak, dünyanın en uzun ticari uçuşunu gerçekleştirdi.
Yolcu ve mürettebattan oluşan 40 kişiyle birlikte test uçuşu için önceki gün sabah saatlerinde Heathrow Havalimanı’ndan kalkan ait Boeing 787-9 Dreamliner yolcu uçağı, 17 bin 800 kilometre mesafe kat ederek dün yerel saat ile 11.45’te Sydney’e indi. Yetkililer, uçağın 1 saat 45 dakika daha uçabilecek kadar yakıtının kaldığını söyledi.
Avustralya’nın Qantas Havayolları, geçtiğimiz ay New York-Sydney arasında test uçuşu yapmış, yolculuk 19 saat 16 dakika sürmüştü. Şirket bu test uçuşlarını kabin ekibi ve yolcular üzerindeki etkilerini görmek için yapıyor.
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