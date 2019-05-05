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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.05.2019 - 23:35, Son Güncelleme:

Rekora koşuyor... Tek tek tahtlarından ediyor

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"Avengers: Infinity War" filminin devamı niteliğindeki Disney ve Marvel yapımı "Avengers: Endgame" filmi gişe rekoruna koşuyor.

ABD medyasında yer alan haberlerde, geçen hafta "Tüm zamanların gişede en iyi açılış yapan filmi" unvanını kazanan "Avengers: Endgame"in, gösterime girdiği ikinci haftasında dünya çapında hasılatının 2 milyar 189 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

"Avengers: Endgame"in 11 gün gibi kısa bir sürede "Tüm zamanların en hızlı şekilde 2 milyar dolar hasılatı aşan filmi" unvanını kazandığı kaydedildi.

"Tüm zamanların en fazla hasılat yapan filmi" sıralamasında da "Avengers: Endgame", Titanic ve "Star Wars: The Force Awakens" filmlerini geride bırakarak, 2 Milyar 789 milyar ile bu alanda rekoru elinde tutan "Avatar"dan sonra şu an ikinci sırada bulunuyor.

2009 yapımı Avatar'ın 2 milyar dolar hasılata 47 günde ulaştığına dikkati çeken film eleştirmenleri, küresel gişelerde bu ivmenin sürmesi halinde "Avengers: Endgame"in, Avatar'ı geçebileceği tahmininde bulunuyor.

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