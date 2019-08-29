Rekor kırmak istedi canından oldu
Ünlü yarışçı Jessi Combs (39) karada hız rekorunu kırmaya çalışırken kaza yaptı ve olay yerine hayatını kaybetti.
ABD'li yarışçı ve televizyon ünlüsü Jessi Combs, karada hız rekorunu kırmaya çalışırken yaptığı kaza sonucu yaşamını yitirdi. Jessi Combs, 39 yaşındaydı ve 4 teker üzerindeki en hızlı kadın olarak biliniyordu. Oregon eyaletindeki Alvord Çölünde meydana gelen kaza sonrası olay yerine sevk edilen acil durum ekipleri, Combsun kaza yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Combs, 2013te 640 kilometre olarak belirlediği hız rekorunu kırmaya çalışıyordu.
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