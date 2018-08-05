Rejimin yığınağına karşı TSK'dan önlem
Suriye’de Esad rejimi, sınıra yakın Bayırbucak Türkmenlerinin bulunduğu Türkmendağı bölgesine ağır silah ve askeri personel yığınağını sürdürürken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) söz konusu bölgeye kuzeydoğudan sınır olan İdlib’de kurduğu gözlem noktalarında güvenlik önlemlerinin arttırılmaya başlanması dikkat çekti.
TSK, son dönemde bölgede hareketliliğin artması üzerine, gözlem kulelerinin en fazla stratejik öneme sahip olanlardan başlamak üzere tamamını blok betonlarla çevreleyerek güvenliği arttıracak. İdlib’in tam güneyinde Hama yolu üzerinde bulunan Morek’te kurulmuş olan 9 numaralı gözlem kulesinin blok betonlarla çevrelenme işleminin tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Astana’da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında varılan uzlaşma sonucu İdlib gerginliği azaltma bölgesi olarak ilan edilmiş, TSK unsurları da İdlib’i çevreleyen şekilde 12 ayrı gözlem noktası kurmuştu.
İKİ HAFTA ÖNCE BAŞLADI
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Esad rejiminin Türkiye’ye sınır Türkmendağı’na askeri yığınak yaptığını doğrulayarak, “Yığınak yeni başlamadı. Rejim, iki haftayı aşkın süredir bölgeye ağır silahlar ve asker gönderiyor. Rusya ve İran’ın bunu bilmemesi mümkün değil” dedi.
‘MUTABAKAT VAR’
Yığınağın yapıldığı alanlar dikkate alındığında, olası bir saldırıda Türkmendağı, Kürtdağı ve gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmiş İdlib’in güneybatısındaki Cisir eş Şuğur’un hedef olacağını savunan Mustafa, “Rusya onay verirse elbette rejim güçleri saldırmaktan çekinmez. Ancak Soçi’de bölgede çatışmasızlığın devam etmesi yönünde tüm garantör ülkelerin mutabakatı var. Rusya’nın, dolayısıyla rejimin bu mutabakatın arasında durması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Mustafa olası bir saldırı durumunda muhaliflerin buna karşılık vereceğini söyledi.
TSK, gözlem kulelerinin tamamını blok betonlarla çevreleyerek güvenliği arttıracak.
REJİM İLE PYD İLİŞKİSİ
Abdurrahman Mustafa, ülkenin kuzeyinde Kürt bölgelerinde de ilginç gelişmeler yaşandığını savundu ve Esad rejimi ile ana bileşenini PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG), kuzeyde Haseke, Kobani ve Kamışlı gibi bölgelerde yönetim konusunda anlaştığını ileri sürdü. Her iki taraf arasında varılan mutabakatla ilgili kendilerine gelen bilgiye göre, söz konusu bölgede özerk yönetim olmayacağını ifade eden Mustafa, “Ancak Esad, Kürt bölgesindeki yerel yönetimlerde PYD’nin yetkilerini arttırmaya sıcak bakıyor. Bölgede Şam’a bağlı devlet daireleri daha işlevsel hale getirilecek. Dairelerin işlemesinde PYD aktif rol üstlenecek. Bir anlamda devletin işleyişini PYD sağlayacak” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle