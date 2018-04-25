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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
25.04.2018 - 00:05, Son Güncelleme:

Rejimin yeni hedefi Yermuk

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Rejimin yeni hedefi Yermuk

Esad rejimi, Şam’a yakın Doğu Guta ile daha kuzeydeki Kalamun’u muhaliflerden aldıktan sonra Şam’ın güneyinde muhaliflerle DEAŞ terör örgütü tarafından tutulan Yermuk’a operasyon başlattı.

SURİYE’de başkent Şam’a yakın Doğu Guta ile daha kuzeydeki Kalamun bölgelerinin denetimini muhaliflerden ele geçiren Esad rejimi, dikkatini Şam’ın güneyindeki muhaliflerle terör örgütü DEAŞ’ın elindeki alanlara yöneltti. 

Rejimin, daha önce DEAŞ ile kuşatma altındaki bölgeyi boşaltması için yaptığı müzakerelerden sonuç çıkmamıştı. Rejim, geçen perşembeden bu yana bölgeye 300’den fazla hava saldırısı düzenledi. Filistin için Eylem Grubu’nun verilerine göre; operasyonun başından bu yana 336 varil bombası ve bin 150 füze atılan Yermuk’ta en az 20 Filistinli mülteci hayatını kaybetti.

16 KİLOMETREKARE ALAN
Şam’ın 8 km güneyinde yoğun olarak Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermuk Kampı, 16 km2 alana yayılmış bir yerleşim. Bölgenin batı kısmındaki 8 km2’lik bölümü, terör örgütü DEAŞ’ın; doğusundaki 7 km2’lik bölümü, Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) kontrolünde. Yermuk Kampı’nın kuzeyinde kalan 1 km2’lik alanı ise El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) kontrol ediyor. Beş yıldır Esad rejimi ve İran destekli grupların kuşatması altındaki Yermuk’un DEAŞ kontrolündeki bölgesinde yarısından çoğu Filistinli mültecilerden oluşan 2 bin 500 aile yaşıyor. Burada bin civarında silahlı DEAŞ’lı olduğu sanılıyor. ÖSO kontrolündeki küçük alanda ise yaklaşık 100 bin sivil kuşatma altında. Yermuk, İsrail’in işgal ettiği topraklardan kaçan Filistinliler için 1957’de inşa edilmişti. Kamp, 2015’te DEAŞ’ın eline geçmişti.  

BİLGİ NOTU
Esad rejiminin Şam’ın güneyinde DEAŞ ve muhaliflerin elindeki bölgeleri geri alması halinde 7 yıldır süren iç savaştan bu yana ilk kez başkent Şam’ın çevresindeki alan tamamen Suriye hükümetinin denetimine geçmiş olacak.

BRÜKSEL’DE SURİYE KONFERANSI
Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından düzenlenen “Suriye’nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi” konferansı dün Brüksel’de başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen konferansa 85 ülkeden ve BM’nin çeşitli kuruluşlarından temsilciler katılıyor. İnsani yardımlar ve BM tarafından yürütülen Cenevre sürecine odaklanması beklenen konferansta Türkiye’yi Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ temsil ediyor. Konferansa aralarında Türkiye’den Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk Kızılayı’nın da bulunduğu sivil toplum örgütleri de katılıyor. İlk konferansta 2017-2020 yılları için 9 milyar Euro’dan fazla yardım vaadinde bulunulmuştu.

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