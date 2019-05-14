Rejimin hedefi Han Şeyhun
Suriye’de rejim güçleri çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güney kesimlerinde, Rusya’nın desteği ile stratejik açıdan öneme sahip yerleşim yerlerine doğru ilerleyişini sürüdürüyor.
Madik Kalesi ve Kafr Nabudah’da kontrolü sağlayan rejim birlikleri, en önemli direniş noktalarından biri olan Han Şeyhun’u hedef almaya başladı.
Han Şeyhun, Halep’den Şam’a inen M5 karayolunun tam üzerinde olduğu için büyük öneme sahip. Han Şeyhun’un alınması durumunda rejim, muhaliflerin İdlib içinde kuzey-güney hattındaki ikmal yolunu ortadan kesecek. Böylece muhaliflerin lojistik bağlantısı ciddi şekilde sekteye uğrayacak.
RUS UÇAKLARI DEVREDE
Rejim güçlerinin Han Şeyhun’a ilerleyişine destek amacıyla Rusya’ya ait savaş uçakları, Kafr Nabudah-Han Şeyhun arasındaki yol üzerinde bulunan muhalif mevzilerini vuruyor. Muhalif kaynaklar aynı yerlere Suriye’ye ait helikopterlerden de varil bombası atıldığını öne sürdü. İdlib merkez ilçesinin güneyindeki Maarat El Numan ile M5’i bağlayan karayolunu da Rus uçaklarının hedef aldığı bildirildi. Böylece rejimin, stratejik açıdan Han Şeyhun’u çift koldan kuşatmanın yanı sıra, bir sonraki aşamada Maarat El Numan’a da yönelmeyi planlamış olabileceği belirtildi. Rejim güçleri, 2017’de Han Şeyhun’u kimyasal silahlarla vurmuştu. Madik Kalesi’nin kuzeyinde kalan kesimlerin de rejimin Hama kırsalına konuşlandırdığı tank, top ve füzelerle vurmaya devam ettiği, hafta sonunda bazı küçük köyleri ele geçiren muhaliflerin yeniden kontrolü rejim birliklerine bıraktığı ifade edildi. Cisr es Şuğur bölgesindeki Bdama beldesi de top ve füzelerle vuruldu. Kuzeyde Halep yakınlarındaki Raşidin’de de yer yer çatışmalar yaşandığı bildirildi.
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