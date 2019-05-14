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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
14.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Rejimin hedefi Han Şeyhun

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Rejimin hedefi Han Şeyhun

Suriye’de rejim güçleri çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güney kesimlerinde, Rusya’nın desteği ile stratejik açıdan öneme sahip yerleşim yerlerine doğru ilerleyişini sürüdürüyor.

Madik Kalesi ve Kafr Nabudah’da kontrolü sağlayan rejim birlikleri, en önemli direniş noktalarından biri olan Han Şeyhun’u hedef almaya başladı.

Han Şeyhun, Halep’den Şam’a inen M5 karayolunun tam üzerinde olduğu için büyük öneme sahip. Han Şeyhun’un alınması durumunda rejim, muhaliflerin İdlib içinde kuzey-güney hattındaki ikmal yolunu ortadan kesecek. Böylece muhaliflerin lojistik bağlantısı ciddi şekilde sekteye uğrayacak.

RUS UÇAKLARI DEVREDE

Rejim güçlerinin Han Şeyhun’a ilerleyişine destek amacıyla Rusya’ya ait savaş uçakları, Kafr Nabudah-Han Şeyhun arasındaki yol üzerinde bulunan muhalif mevzilerini vuruyor. Muhalif kaynaklar aynı yerlere Suriye’ye ait helikopterlerden de varil bombası atıldığını öne sürdü. İdlib merkez ilçesinin güneyindeki Maarat El Numan ile M5’i bağlayan karayolunu da Rus uçaklarının hedef aldığı bildirildi. Böylece rejimin, stratejik açıdan Han Şeyhun’u çift koldan kuşatmanın yanı sıra, bir sonraki aşamada Maarat El Numan’a da yönelmeyi planlamış olabileceği belirtildi. Rejim güçleri, 2017’de Han Şeyhun’u kimyasal silahlarla vurmuştu. Madik Kalesi’nin kuzeyinde kalan kesimlerin de rejimin Hama kırsalına konuşlandırdığı tank, top ve füzelerle vurmaya devam ettiği, hafta sonunda bazı küçük köyleri ele geçiren muhaliflerin yeniden kontrolü rejim birliklerine bıraktığı ifade edildi. Cisr es Şuğur bölgesindeki Bdama beldesi de top ve füzelerle vuruldu. Kuzeyde Halep yakınlarındaki Raşidin’de de yer yer çatışmalar yaşandığı bildirildi.

 

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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