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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: İHA
11.05.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Rejim ve destekçileri İdlib mutabakatından bu yana en az 565 sivili katletti

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Rejim ve destekçileri İdlib mutabakatından bu yana en az 565 sivili katletti

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejimi ve müttefiklerinin 17 Eylül 2018'deki İdlib mutabakatını ihlal ederek, o tarihten bu yana bölgeye düzenledikleri saldırılarda en az 565 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları karşısında, söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı.

17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen rejim, destekçilerinin yardımıyla saldırılarını sürdürdü.

Saldırılar, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında yoğunlaştı ve son 15 gündür aynı yoğunlukta devam ediyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı'ndan (SNHR) alınan bilgiye göre, rejim askerleri, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın söz konusu bölgeye 17 Eylül 2018'den bu yana düzenlediği saldırılarda 163'ü çocuk, 105'i kadın en az toplam 565 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel sivil toplum kuruluşlarından Suriye Müdahale Koordinatörlüğü söz konusu süre içinde en az 396 bin 480 sivilin yerinden edildiğini bildirmişti.

Saldırılara maruz kalan bölgelerde yaşayan siviller, göç etmeye devam ediyor. Çok sayıda sivil, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Deyr Hassan Kah ve Kefer Lusin'deki kamplara sığınıyor.

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